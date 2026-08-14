Bono cobre as falhas: lenda do Al-Hilal choca Inzaghi

Nasser Al-Shamrani, ídolo do Al-Hilal e da seleção saudita, dirigiu duras críticas ao nível do time apesar da vitória sobre o Al-Faisaly pelo placar de 4 a 2 na primeira rodada da Liga Roshn, ressaltando que o triunfo não escondeu alguns problemas que ainda são evidentes dentro da equipe.

Em declarações no programa "Dawrina Gheir", Al-Shamrani considera que o Al-Hilal não apresentou o nível que reflete o tamanho do potencial existente no elenco do time, apontando que o desempenho ainda carrega os mesmos erros que apareceram no período anterior, o que coloca a comissão técnica liderada pelo italiano Simone Inzaghi diante de um grande desafio.

Bono salva o Al-Hilal e Koulibaly sob os holofotes

Nasser Al-Shamrani elogiou o papel desempenhado pelo marroquino Yassine Bono no Al-Hilal, considerando que o veterano goleiro teve grande influência em proteger o time de sofrer mais gols, e que seu brilho contribuiu para esconder alguns dos defeitos que apareceram diante do Al-Faisaly.

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Al-Shamrani disse que "as belezas de Bono são muitas para Inzaghi", em referência à importância das defesas do goleiro marroquino e ao seu papel em ajudar o Al-Hilal a superar situações difíceis, ressaltando que a presença de um goleiro com essa qualidade dá ao time uma margem maior para lidar com os erros.

O ídolo do Al-Hilal também apontou que o nível do zagueiro senegalês Kalidou Koulibaly representa um ponto influente dentro do sistema do time, explicando que o desempenho do jogador não se reflete apenas sobre ele, mas seu impacto se estende a todo o grupo, especialmente diante da importância da estabilidade defensiva para qualquer time que dispute títulos.

Inzaghi diante dos mesmos erros

Apesar da grande vitória sobre o Al-Faisaly, Al-Shamrani frisou que o Al-Hilal não apresentou nada de novo do ponto de vista técnico, considerando que o time ainda sofre com os mesmos erros que apareceram com Inzaghi, e que o resultado não deveria ser motivo para ignorar os problemas existentes dentro de campo.

Acrescentou que o Al-Hilal precisa resolver esses pontos negativos rapidamente, especialmente porque a competição na nova temporada será forte, e que a continuidade dos mesmos erros pode fazer o time pagar o preço diante de adversários mais fortes, mesmo que consiga colher vitórias em alguns jogos.

As declarações de Al-Shamrani colocam Inzaghi diante de um teste precoce, pois o Al-Hilal conquistou o início que desejava em termos de resultado, mas as críticas confirmam que o exigido não será apenas conquistar vitórias, e sim levar o time a um nível técnico compatível com suas grandes ambições na nova temporada.