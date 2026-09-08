O que teria acontecido se Neymar tivesse vestido a camisa do Real Madrid em vez da do Barcelona? Uma pergunta hipotética cuja resposta foi revelada por um depoimento chocante vindo de dentro dos muros de Valdebebas.

Em uma confissão que ninguém esperava, um dos integrantes da geração de ouro do Real Madrid Castilla revelou que o craque brasileiro esteve a um passo de se tornar jogador do clube merengue antes de decidir, ele próprio, voltar para o Brasil.

Depoimento do coração do Castilla

Álex Fernández, atualmente jogador do clube emiradense Dibba Al-Hisn e um dos maiores destaques da era de ouro do Castilla, ao lado de Morata, Carvajal e Sarabia, foi o mais recente convidado do podcast "El After de Post United", no YouTube.

E quando foi perguntado sobre jogadores que enfrentou no Castilla e que mais tarde se tornaram craques em grandes clubes rivais, sua resposta surpreendeu a todos.

Fernández disse: "Se eu contasse a vocês, não acreditariam. Neymar veio fazer os testes de desempenho conosco, Pablo Sarabia e Dani Carvajal estavam lá, entre outros. Ele ficou aqui duas ou três semanas".

E acrescentou: "É verdade que não era o Neymar que conhecemos hoje, o craque mundial, mas dava para ver lampejos do seu talento".

Reprodução/Redes Sociais

A decisão de voltar: do Brasil

Fernández revelou que Neymar estava previsto para acompanhar a equipe em um torneio internacional, antes de tudo mudar de repente.

E prosseguiu: "Ele iria conosco a um torneio internacional. E, depois de três semanas, nos disseram: não, não, ele decidiu ficar no Brasil. E claro, naquela idade a gente não pede explicações sobre nada".

E esclareceu que a decisão não partiu da diretoria do Real Madrid, que estava apostando no seu talento, mas foi uma decisão pessoal do jogador e das pessoas ao seu redor.

E acrescentou: "Não sei exatamente o que aconteceu, mas ele disse que era muito cedo. Lembro que o Real Madrid o queria, mas o rapaz decidiu voltar para o Brasil".

Sarabia era o verdadeiro craque

Álex Fernández encerrou sua fala com uma observação marcante, que reflete o tamanho dos talentos que havia naquela geração, dizendo: "O melhor jogador daquela geração era o Pablo Sarabia, foi ele quem fazia a diferença em tudo, até mesmo quando o Neymar chegou".