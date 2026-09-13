Bologna: por que Skorupski não joga

Surpresa no gol do Bologna para o duelo desta noite contra o Napoli. Lukasz Skorupski chegou atrasado à reunião técnica da equipe na manhã de hoje, uma infração às regras internas que levou o técnico do Bologna, Domenico Tedesco , a punir o goleiro polonês com a exclusão do time titular.





ESCOLHA DISCIPLINAR - O goleiro começa no banco contra o Napoli, deixando espaço para Pessina, que assim tem a oportunidade de defender a meta do Bologna: uma escolha disciplinar pelo atraso do polonês à reunião técnica, seguindo uma linha já adotada no passado pelo clube: uma situação análoga, de fato, também havia envolvido Riccardo Orsolini.





A CONFIRMAÇÃO DE DI VAIO - Antes da partida, também chegou a confirmação por parte de Di Vaio, diretor esportivo do Bologna: "Infelizmente, ele chegou atrasado à reunião técnica e a consequência é a exclusão entre os titulares. É um dos nossos capitães, compartilhou a decisão".



