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Skorupski BolognaGetty Images

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Bologna: por que Skorupski não joga

Bologna

Surpresa no gol do Bologna para o duelo desta noite contra o Napoli. Lukasz Skorupski chegou atrasado à reunião técnica da equipe na manhã de hoje, uma infração às regras internas que levou o técnico do Bologna, Domenico Tedesco , a punir o goleiro polonês com a exclusão do time titular.


ESCOLHA DISCIPLINAR - O goleiro começa no banco contra o Napoli, deixando espaço para Pessina, que assim tem a oportunidade de defender a meta do Bologna: uma escolha disciplinar pelo atraso do polonês à reunião técnica, seguindo uma linha já adotada no passado pelo clube: uma situação análoga, de fato, também havia envolvido Riccardo Orsolini.


A CONFIRMAÇÃO DE DI VAIO - Antes da partida, também chegou a confirmação por parte de Di Vaio, diretor esportivo do Bologna: "Infelizmente, ele chegou atrasado à reunião técnica e a consequência é a exclusão entre os titulares. É um dos nossos capitães, compartilhou a decisão".


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