Bolívar x Cerro Porteño ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Libertadores

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (6), pela quinta rodada do Grupo C; veja como acompanhar na TV e na internet

Bolívar e Cerro Porteño se enfrentam nesta terça-feira (6), a partir das 23h (de Brasília), no Estádio Hernando Siles, em La Paz, pela quinta rodada do Grupo C da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 2, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Embalado com duas vitórias consecutivas, o Bolívar aparece na liderança do Grupo C, com nove pontos, enquanto o Cerro Porteño, com três derrotas seguidas, está na lanterna com três pontos. Na terceira rodada, o Bolívar goleou por 4 a 0.

Prováveis escalações

Bolívar: Lampe; Sagredo, Bentaberry, Ferreyra; Chavaz, Villamil, Justiniano, Fernandez; Hervias, Fernandez, Uzeda.

Cerro Porteño: Jean; Espinola, Alvarez, Da Motta, Rivas; Galeano, Viera, Lucena, Carrizo; Morales, Churin.

Desfalques

Cerro Porteño

Gabriel Báez, expulso contra o Palmeiras, cumprirá suspensão.

Bolívar

Diego Bejarano está machucado.

Quando é?