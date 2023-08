Bolívar x Athletico-PR ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das oitavas de final da Copa Libertadores

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (1), em La Paz; veja como acompanhar na TV e na internet

Bolívar e Athletico-PR se enfrentam na noite desta terça-feira (1), a partir das 21h (de Brasília), no Estádio Hernando Siles, em La Paz, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN2, na TV fechada, e do Star+, no streaming, com narração de Luiz Carlos Largo e comentários de Leonardo Bertozzi, Silas e Renata Ruel.

Embalado com duas vitórias e um empate no Brasileirão, o Athletico-PR volta a sua atenção para a disputa do mata-mata da Libertadores. Na primeira fase, o Furacão terminou na liderança do Grupo G, com 13 pontos, três a mais que o Atlético-MG, segundo colocado. Até aqui, foram quatro vitórias, um empate e uma derrotas.

Para o confronto, o técnico Wesley Carvalho não poderá contar com Thiago Heleno, com limitação fisiológica, - La Paz possui 3,6 mil metros acima do nível do mar - mas terá Cacá, Vinicius Kauê, Vidal e Vinicius Kauê como novidades na lista.

"Vamos chegar um dia antes para tentar se adaptar nos cruzamentos, para eles perceberem qual é o tempo de bola. Conversando com todos os treinadores que trabalharam lá, todos foram enfáticos em duas coisas: evitar os cruzamentos e os chutes com menos de 40 metros", afirmou Wesley Carvalho.

Do outro lado, o Bolívar, que vem de empate com o Oriente Petroleto por 1 a 1 no Campeonato Boliviano, garantiu a classificação às oitavas de final da Libertadores após ter encerrado a primeira fase na vice-liderança do Grupo C, com 12 pontos, três a menos que o líder Palmeiras. A volta está marcada para o dia 8 de agosto, na Ligga Telecom, em Curitiba. Quem avançar terá pela frente o vencedor de Internacional x River Plate nas quartas de final.

Prováveis escalações

Bolívar: Lampe; Bentaberry; Ferreyra, José Sagredo e Roberto Fernández; Justiniano, Chávez e Villamil; Villarroel, Pato Rodríguez e Ronnie Fernández. Técnico: Beñat San José.

Athletico-PR: Bento; Khellven (Madson), Zé Ivaldo, Matheus Felipe e Esquivel; Erick, Fernandinho, Vidal, Vitor Bueno (Cuello), Vitor Roque e Canobbio. Técnico: Wesley Carvalho (interino).

Desfalques

Bolívar

Sem desfalques confirmados.

Athletico-PR

Thiago Heleno, com limitação fisiológica, é desfalque, assim como William Bigode, Pedro Henrique, Rômulo, Fernando, Christian e Alex Santana, que seguem no departamento médico.

Quando é?