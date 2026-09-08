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Lamine Yamal of FC Barcelona celebrates their team's fifth goal during the LaLiga EA Sports 2026/27 matchGetty Images

Traduzido por

Bola de Ouro: Yamal e Doumbia disputam com craques de Marrocos e Argélia o prêmio Kopa

Bola de Ouro
A. Bouaddi
L. Yamal
I. Maza
P. Cubarsi
Y. Diomande
Marrocos
Espanha
Argélia
Costa do Marfim

Competição fervorosa entre 10 talentos

Ele não é mais apenas uma promessa, mas se tornou um nome citado entre os maiores prêmios mundiais. Em um novo feito para o futebol marroquino, argelino e árabe, Ayoub Bouaddi e Ibrahim Maza lideram a lista dos indicados ao prêmio "Kopa" de melhor jovem talento do mundo em 2026, dentro da premiação da Bola de Ouro.

Em uma lista histórica que testemunha uma disputa sem precedentes entre os melhores talentos do mundo, a revista "France Football" anunciou a lista final ampliada do prêmio "Kopa" 2026, dentro da premiação da Bola de Ouro, que registrou uma forte presença árabe com o astro Bouaddi no topo do cenário.

A lista dos dez de ouro

A lista final incluiu 10 nomes que fizeram história nesta temporada nas maiores ligas europeias, e ficou da seguinte forma:

Ayoub Bouaddi (Manchester City)

Pau Cubarsí (Barcelona)

Yan Diomande (Real Madrid)

Kenan Yildiz (Juventus)

Lennart Karl (Bayern de Munique)

Elie Junior Kroupi (a promessa francesa em ascensão)

Lamine Yamal (Barcelona)

Johan Manzambi (a promessa suíça)

Ibrahim Maza (a promessa argelina em destaque)

Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain)

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Batalha marroquino-argelino-espanhola

A competição esquenta neste ano entre três escolas diferentes. Por um lado, Bouaddi mantém seu brilho notável com o Manchester City para carregar as esperanças do futebol marroquino e árabe; por outro lado, Ibrahim Maza se impõe como um dos mais destacados talentos argelinos na Europa; enquanto Lamine Yamal, vencedor do prêmio no ano passado, segue como o candidato favorito a manter seu título após mais uma temporada excepcional com o Barcelona.

A presença de Warren Zaïre-Emery, astro do Paris Saint-Germain, e de Elie Junior Kroupi também acrescenta grande peso à lista, em uma das edições mais fortes do prêmio Kopa nos últimos anos, reunindo talentos de 7 nacionalidades diferentes e 7 clubes gigantes do Velho Continente.

A presença de dois nomes árabes na lista dos dez primeiros (Bouaddi e Maza) representa um feito histórico que confirma a explosão dos talentos árabes no céu do futebol mundial.

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