Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

Traduzido por

Bola de Ouro: Yamal apoia Cubarsí em detrimento de si mesmo: você é o único que a merece

Bola de Ouro
A. Bouaddi
L. Yamal
I. Maza
P. Cubarsi
Y. Diomande
Marrocos
Espanha
Argélia
Costa do Marfim

Um gesto lendário

Em um gesto que despertou a admiração dos torcedores de futebol ao redor do mundo, e um golpe forte em todas as previsões, o astro espanhol Lamine Yamal provocou uma surpresa de peso antes da cerimônia da Bola de Ouro, ao anunciar seu apoio total a seu companheiro no Barcelona, Pau Cubarsí, para vencer o prêmio Kopa de melhor jovem talento de 2026.

Story incendeia as redes sociais

Yamal, o principal candidato a vencer o prêmio pelo segundo ano consecutivo, publicou um "story" em sua conta oficial no Instagram, no qual dirigiu uma mensagem direta a seu companheiro Cubarsí, que disputa com ele o mesmo prêmio concedido pela revista France Football.

Yamal escreveu em sua mensagem: "Você é o único que a merece", em uma referência clara de que Cubarsí é o mais merecedor da conquista neste ano, abrindo mão assim de suas chances pessoais em favor de seu companheiro e amigo no vestiário do Blaugrana.

Cubarsi - Yamal https://www.instagram.com/lamineyamal/?hl=ar

O espírito do Barcelona se revela

Este gesto não foi apenas um apoio passageiro, mas uma verdadeira personificação do espírito do Barcelona que predomina dentro da equipe atualmente sob o comando de Hansi Flick, onde se privilegia o interesse do grupo e a amizade dentro e fora de campo em detrimento da competição individual.

Este apoio vem em um momento em que o prêmio Kopa presencia uma disputa acirrada que reúne 10 talentos mundiais, à frente deles o marroquino Ayoub Bouaddi e o argelino Ibrahim Maza, mas Yamal definiu sua posição cedo e anunciou que seu voto vai para o jovem zagueiro do Barcelona.

O gesto de Yamal encontrou ampla repercussão nas redes sociais, onde muitos o consideraram uma prova da grande maturidade que o jovem astro possui apesar da pouca idade, e uma mensagem forte de que o Barcelona possui mais do que apenas um talento: possui uma família.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"


Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google