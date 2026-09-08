Bola de Ouro: Yamal apoia Cubarsí em detrimento de si mesmo: você é o único que a merece

Em um gesto que despertou a admiração dos torcedores de futebol ao redor do mundo, e um golpe forte em todas as previsões, o astro espanhol Lamine Yamal provocou uma surpresa de peso antes da cerimônia da Bola de Ouro, ao anunciar seu apoio total a seu companheiro no Barcelona, Pau Cubarsí, para vencer o prêmio Kopa de melhor jovem talento de 2026.

Story incendeia as redes sociais

Yamal, o principal candidato a vencer o prêmio pelo segundo ano consecutivo, publicou um "story" em sua conta oficial no Instagram, no qual dirigiu uma mensagem direta a seu companheiro Cubarsí, que disputa com ele o mesmo prêmio concedido pela revista France Football.

Yamal escreveu em sua mensagem: "Você é o único que a merece", em uma referência clara de que Cubarsí é o mais merecedor da conquista neste ano, abrindo mão assim de suas chances pessoais em favor de seu companheiro e amigo no vestiário do Blaugrana.

https://www.instagram.com/lamineyamal/?hl=ar

O espírito do Barcelona se revela

Este gesto não foi apenas um apoio passageiro, mas uma verdadeira personificação do espírito do Barcelona que predomina dentro da equipe atualmente sob o comando de Hansi Flick, onde se privilegia o interesse do grupo e a amizade dentro e fora de campo em detrimento da competição individual.

Este apoio vem em um momento em que o prêmio Kopa presencia uma disputa acirrada que reúne 10 talentos mundiais, à frente deles o marroquino Ayoub Bouaddi e o argelino Ibrahim Maza, mas Yamal definiu sua posição cedo e anunciou que seu voto vai para o jovem zagueiro do Barcelona.

O gesto de Yamal encontrou ampla repercussão nas redes sociais, onde muitos o consideraram uma prova da grande maturidade que o jovem astro possui apesar da pouca idade, e uma mensagem forte de que o Barcelona possui mais do que apenas um talento: possui uma família.

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