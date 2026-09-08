A revista "France Football" anunciou os indicados ao prêmio de melhor equipe na cerimônia da Bola de Ouro de 2026, tanto no masculino quanto no feminino.
As escolhas da revista francesa para o prêmio de melhor equipe masculina tiveram a ausência de Real Madrid e Barcelona, enquanto as indicações ficaram assim: (Arsenal - Bayern de Munique - Bodø/Glimt - Flamengo - Paris Saint-Germain).
O Bayern de Munique também apareceu nas escolhas da "France Football" para melhor equipe feminina, enquanto o Real Madrid ficou de fora dessa lista igualmente.
As indicações completas ficaram assim: (Barcelona - Bayern de Munique - Club América - Manchester City - Olympique Lyonnais)
A última temporada teve diversos acontecimentos marcantes, seja no âmbito dos títulos nacionais nas grandes ligas europeias, seja na Liga dos Campeões da Europa, além da Copa do Mundo de 2026, o que tornou a disputa da Bola de Ouro deste ano uma das mais empolgantes dos últimos anos.
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