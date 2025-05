Bodö/Glimt x Tottenham: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da semifinal da Liga Europa 2024/25

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (8), no Estádio Aspmyra; confira a transmissão e outras informações do jogo

Bodo/Glimt e Tottenham se enfrentam nesta quinta-feira (8), às 16h (de Brasília), no Estádio Aspmyra, na Noruega, pelo jogo de volta da semifinal da Liga Europa 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da Band na TV aberta e da CazéTV no YouTube (veja a programação completa).

Em busca do terceiro título da Liga Europa, o Tottenham venceu o jogo de ida por 3 a 1 e entra em campo podendo perder por até um gol de diferença para garantir vaga na final. Na atual edição do torneio, os Spurs terminaram a fase de grupos em quarto lugar, com cinco vitórias, dois empates e apenas uma derrota. No mata-mata, eliminaram o AZ Alkmaar com um placar agregado de 4 a 2 e, nas quartas de final, superaram o Eintracht Frankfurt por 2 a 1.

Por outro lado, o Bodo/Glimt precisa vencer por três gols de diferença para avançar diretamente ou por dois gols para levar a decisão aos pênaltis. A equipe norueguesa terminou a fase de grupos na nona colocação e garantiu vaga no mata-mata ao vencer o Twente por 6 a 4 nos playoffs. Nas oitavas de final, superou o Olympiacos por 4 a 2 no agregado e, nas quartas, eliminou a Lazio nos pênaltis, vencendo por 3 a 2.

Prováveis escalações

Bodo/Glimt: Nikita Khaikin; Fredrik Sjovold, Jostein Gundersen, Villads Nielsen e Fredrik Bjorkan; Sondre Brunstad Fed, Jens Petter Hauge e Ulrik Saltnes; Isak Dyvbik Maatta, Kasper Hogh e Ole Didrik Blomberg .

Tottenham: Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Cristian Romero, Micky van de Ven e Destiny Udogie; Rodrigo Bentancur, Yves Bissouma e James Maddison; Brennan Johnson, Dominic Solanke e Richarlison.

Desfalques

Bodo/Glimt

Daniel Bassi está machucado.

Tottenham

O capitão Son Heung-Min está fora.

Quando é?