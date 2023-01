Boca Juniors procura Palmeiras e tenta empréstimo de Miguel Merentiel

Paulistas querem compensação financeira pelo negócio para recuperarem parte do investimento feito na compra do atacante de 26 anos

O Boca Juniors, da Argentina, negocia a contratação de Miguel Merentiel, do Palmeiras, no mercado da bola. A informação foi inicialmente divulgada pela ESPN e confirmada pela GOAL.

A tentativa dos xeneizes é um negócio por empréstimo gratuito, mas o Verdão gostaria de receber uma compensação financeira pela negociação. O desejo dos paulistas é recuperar parte do investimento feito no atacante de 26 anos — o clube pagou US$ 1,5 milhão (R$ 7,4 milhões à época) por 80% dos direitos econômicos do uruguaio.

As conversas são para que haja uma opção de compra ao término do contrato de empréstimo. Ainda não foi definido o período em que ele poderia ficar na Bombonera. Ele tem vínculo na Academia de Futebol até 30 de junho de 2026.

As tratativas ainda são incipientes, diferentemente do que diz a imprensa local. O jogador, inclusive, deu sinais de que toparia o retorno à Argentina, onde atuou por Defensa y Justicia e Godoy Cruz. Ele aguarda a definição entre os clubes para ajustar o futuro no futebol sul-americano.

Avalizado por Abel Ferreira, Miguel Merentiel nunca engrenou com as cores do Palmeiras. O atacante uruguaio fez 11 jogos pelo clube até agora, com dois gols marcados. No período, ficou em campo por 239 minutos.

O centroavante é a quarto opção do sistema ofensivo de Abel Ferreira, atrás de Endrick, Rafael Navarro e Flaco López. A possível saída é para que ele tenha mais minutos em campo e possa voltar ao clube ou ser negociado em definitivo.