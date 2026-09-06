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Boa notícia anima Mourinho antes do confronto com a Inter de Milão

Real Madrid x Inter de Milão
Real Madrid
Inter de Milão
Liga dos Campeões
M. Cucurella
J. Mourinho
Espanha
Itália

O Real Madrid recebe um impulso de moral antes do início de sua caminhada europeia

O Real Madrid recebeu uma boa notícia antes de sua aguardada partida contra a Inter de Milão, na estreia dos Merengues na fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

O site Tribuna informou, citando o AS, que o lateral Marc Cucurella será titular no Real Madrid diante da Inter de Milão, apesar de ter sentido um certo incômodo durante a derrota da equipe para o Real Betis.

A situação do internacional espanhol havia gerado alguma preocupação antes da partida contra a Inter de Milão, nesta terça-feira, mas a última avaliação foi positiva. 

O incômodo sentido por Cucurella foi diagnosticado como uma leve fadiga muscular, o que significa que não há uma lesão grave que o impeça de participar diante da Inter de Milão.

Assim, tudo indica que Marc Cucurella manterá seu lugar na escalação titular do Real Madrid comandado por José Mourinho, com a equipe iniciando sua campanha europeia no estádio Santiago Bernabéu.

Liga dos Campeões
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
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Inter de Milão
INT

A disponibilidade de Cucurella será um alívio para o treinador português, que já enfrenta várias ausências na defesa. 

Estão confirmadas as ausências de Éder Militão, Raúl Asencio e Rodrygo na partida contra a Inter, ao passo que também é improvável que Aurélien Tchouaméni entre na lista da partida, apesar de seu retorno aos treinos coletivos.

A situação de Cucurella parece bem mais positiva, pois o incômodo que sentiu diante do Real Betis não foi considerado grave, e a expectativa é de que esteja em condições suficientes para ser titular quando a Inter visitar o Real Madrid.

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