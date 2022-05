Blindado no Flamengo, Paulo Sousa ganha a confiança de Rodolfo Landim

Presidente vira principal fã do técnico dentro do clube e quer mantê-lo no cargo

Depois de engatar uma sequência de vitórias, o técnico Paulo Sousa tem pela frente mais um grande desafio, o Fla-Flu, que acontece neste domingo (29), pelo Campeonato Brasileiro. Além de seguir em busca da recuperação na competição, o Rubro-Negro tenta quebrar um jejum diante de um de seus maiores rivais e dar mais fôlego ao trabalho do português, que tem a confiança de Rodolfo Landim.

As últimas vitórias deram mais tranquilidade ao presidente, que vinha sendo pressionado por algumas correntes políticas do clube para demitir Paulo Sousa. O mandatário, inclusive, é o grande entusiasta do trabalho do português e não pensa em abrir mão do treinador.

Mesmo diante de um momento ainda conturbado, com um Fla-Flu pela frente no próximo domingo, Landim viajou à Paris para acompanhar a final da Champions League a convite da Adidas, patrocinadora do clube. O vice-presidente geral, Rodrigo Dunshee e o vice-presidente de marketing, Gustavo Oliveira, acompanham o presidente.

O mandatário gosta da postura de Paulo Sousa e da forma como ele trabalha com o elenco no dia a dia. O entendimento é de que o português tem conteúdo, até mais do que Jorge Jesus, multicampeão em 2019, e sabe passar de maneira detalhada tudo o que deseja ao elenco.

Landim entende que a missão de reformular o elenco não é fácil e os percalços pelo caminho fazem parte. Por isso, o próprio presidente decidiu tomar a frente das decisões no departamento de futebol.

Mais artigos abaixo

Com a classificação para as oitavas de final da Libertadores garantida, o Flamengo vira totalmente as atenções para o Campeonato Brasileiro e os dirigentes apostam numa recuperação rápida.

Depois da partida contra o Fluminense, por exemplo, Paulo Sousa terá uma semana inteira para trabalhar, antes do duelo contra o Fortaleza, algo raro nos últimos meses e o sentimento na diretoria é de que, mesmo diante de um réves para o Flu, o português deve seguir no clube.