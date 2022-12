Blackburn x Nottingham ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais das oitavas de final da Copa da Liga

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (21), às 16h45 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O futebol inglês está de volta após a Copa do Mundo do Qatar, que sagrou a Argentina campeã. Nesta quarta-feira (21), Blackburn e Nottingham entra em campo às 16h45 (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Enquanto o Forest Nottingham eliminou o Tottenham na Copa da Liga, e ocupa a 18ª posição da Premier League, com 13 pontos, o Blackburn, que deixou para trás o West Ham nos pênaltis (10 a 9), continua a ocupar a terceira posição da Championship.

Para o confronto, o Nottingham pode ter o mesmo time que começou a vitória sobre o Valencia na última sexta-feira (16), com Harry Toffolo como lateral-direito. Jáo Blackburn, sob o comando de Tomasson, provavelmente fará mudanças em sua equipe.

Prováveis escalações

Escalação do provável Blackburn: Kaminski; S.Wharton, Hyam, Mola; Hedges, Morton, Buckley, Edun; Szmodics, Dolan; Hirst.

Escalação do provável Nottingham: Henderson; Toffolo, Cook, Worrall, Lodi; Mangala, Yates, O'Brien; Gibbs-White; Awoniyi, Lingard.

Desfalques

Blackburn

Daniel Ayala, Harry Pickering, Joe Rankin-Costello e Sam Gallagher, lesionados, estão fora.

Nottingham

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 21 de dezembro de 2022

• Horário: 16h45 (de Brasília)

• Local: Ewood Park – Blackburn, ING