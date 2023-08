Bizarro! A provocação de Cristiano Ronaldo a zagueiro do Al Hilal

Cristiano Ronaldo pareceu passar suor no rosto de um jogador do Al-Hilal durante a vitória do Al-Nassr na final da Copa dos Campeões dos Clubes Árabes

Ronaldo aparentemente passa suor no adversário

Al-Nassr venceu a Copa dos Campeões de Clubes Árabes

Ronaldo marcou dois gols para conquistar o primeiro troféu do Al-Nassr O QUE ACONTECEU? CR7 se envolveu em um estranho lance com Ali Albulayhi, do Al-Hilal, enquanto aguardava a cobrança de uma bola parada. Após ser empurrado pelo defensor, Cristiano Ronaldo pareceu esfregar a mão em suas costas por alguns segundos antes de passá-la no rosto de Albulayhi. O QUADRO GERAL: Ronaldo marcou dois gols, e o Al-Nassr venceu por 2 a 1 na prorrogação para conquistar a Copa dos Campeões de Clubes Árabes. No entanto, apesar do astro ter conquistado seu primeiro troféu na Arábia Saudita, foi sua "brincadeira" que chamou a atenção dos fãs e espectadores. O QUE VEM A SEGUIR PARA O "ROBOZÃO"? Agora que o ex-astro do Manchester United conquistou seu primeiro troféu pelo Al-Nassr, ele buscará inspirar sua equipe a alcançar a glória na liga. O Al-Nassr inicia sua campanha na Liga Pro Saudita na segunda-feira contra o Al-Ettifaq de Steven Gerrard, embora Ronaldo seja uma dúvida devido a lesão.