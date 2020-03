Binacional x São Paulo: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Tricolor entra em campo nesta quinta-feira (5), pela primeira fase da Copa Libertadores; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O estreia na fase de grupos da contra o Binacional nesta quinta-feira (5), às 21h (de Brasília), no . O duelo terá transmissão ao vivo no Facebook Watch. A Goal também trará os principais lances do jogo ao vivo, em tempo real, clicando AQUI!

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

Mais times

QUANDO É?

JOGO Binacional x São Paulo DATA Quinta-feira, 5 de março de 2020 LOCAL Estádio Guillermo Briceño Rosamedina - Peru HORÁRIO 21h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida tricolor quer a vitória fora de casa / Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão ao vivo no Facebook Watch. A Goal também trará os principais lances do jogo ao vivo, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Sonhando com o tricampeonato, o São Paulo estreia na Libertadores contra o estreante Binacional, do Peru.

Para o duelo, o técnico Fernando Diniz pode ter o retorno de Antony, recuperado de uma entorse, e Juanfran.

A delegação viaja em voo fretado para a e segue rumo a Juliaca (Peru) na quinta-feira, apenas no dia do jogo, para minimizar os efeitos dos 3.800 metros de altitude.

Do outro lado, o Binacional conta com todo o seu elenco. O principal jogador da equipe é Marco Aldair Iraola, que soma quatro gols em cinco jogos disputados.

Provável escalação do São Paulo: ​Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves e Igor Gomes; Antony, Pato e Vitor Bueno.

Provável escalação do Binacional: ​Fernández; Madrid, Pinchi, Esquivel e Reyes; Ojeda, Hayashida, Lacherre, Manco e Polar; Iraola.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA Oeste 0 x 4 São Paulo 22 de fevereiro São Paulo 2 x 1 Campeonato Paulista 1 de março

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO -SP x São Paulo Campeonato Paulista 8 de março 16h (de Brasília) São Paulo x Copa Libertadores 11 de março 21h30 (de Brasília)

BINACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA Binacional 1 x 0 UTC Cajamarca Copa Movistar 21 de fevereiro Carlos Stein 1 x 1 Binacional Copa Movistar 1 de março

Próximas partidas