Billy Koumetio: o jovem do Liverpool que impressionou Klopp

Com apenas 17 anos, o zagueiro dos Reds causou uma ótima impressão em Jurgen Klopp durante pré-temporada na Áustria

Não demorou muito para Billy Koumetio adicionar Jurgen Klopp à sua lista de admiradores. É difícil não notar a qualidade do zagueiro de 1,92m de altura, e os 10 dias em que o jovem francês esteve com o durante a pré-temporada da equipe foram suficientes para fazer o treinador alemão perceber isso.

“Billy the Kid - ele não parece uma criança!” disse Klopp na semana passada. “Seu rosto até parece de criança, mas todo o resto é... uau!”. E no sábado, os torcedores puderam ver exatamente o que o treinador quis dizer.

Em condições normais, Koumetio estaria em Kirkby neste fim de semana, jogando pelo time sub-23 de Barry Lewtas contra o campeão galês TNS, adquirindo experiência.

Mas com a equipe principal do Liverpool sem zagueiros nesta pré-temporada e com Klopp ansioso para ver por que todos os conhecedores da base do clube estão tão entusiasmados com o jovem defensor, Koumetio foi a Salzburgo, jogar ao lado de nomes como James Milner e Gini Wijnaldum contra o , da .

O francês pode ter jogado apenas metade do segundo tempo, substituindo outro jovem promissor em Sepp van den Berg, mas seu desempenho foi animador. Ele atacou a bola, ganhou todas as jogadas de cabeça, competiu fisicamente de igual pra igual e deu passes impressionantes com o pé esquerdo. Marcando o gigante Sasa Kalajdzic, ele mais do que se segurou.

📽️ Teve novidade na escalação do amistoso contra o Stuttgart!



Billy Koumetio, francês de 17 anos, fez seu primeiro jogo entre os profissionais do Liverpool. Tem recebido elogios de Klopp nessa pré-temporada. Confiram os lances ⤵️



Via: @MrBoywunder pic.twitter.com/OKDRXgIg8c — Kopcast LFC (de 🏡) (@KopcastLFC) August 23, 2020

Em Kirkby, todo mundo já conhece o potencial de Koumetio. Desde o momento que o jovem chegou em Merseyside, contratado do pequeno US Orleans, da , no meio de 2018, ele já estava marcado como uma das próximas joias da base do Liverpool.

A razão para isso é óbvia: seu talento e imposição física - poucos jogadores jovens tem um corpo tão desenvolvido - mas também sua personalidade. Inteligente, extrovertido e rápido para aprender, Koumetio também vai muito bem fora de campo. Seu inglês é perfeito e ele está sempre procurando meios para melhorar o seu jogo.

"Ele quer trabalhar duro, e isso sempre se destaca." conta uma fonte interna. "Todos amam Billy, ele é um garoto de ouro." acrescenta outra.

"Dentro de campo eu sou competitivo, muito competitivo," diz o jogador. "Fora dele, diria que sou uma pessoa feliz, sempre feliz. Eu sorrio o tempo todo, mesmo que as coisas não estejam indo bem."

Ele já esteve no banco de reservas do time profissional, em uma classificação histórica do time reserva do Liverpool sobre o Arsenal pela quarta fase da Copa da Liga Inglesa, neste último mês de outubro. "Um grande dia," ele comentou. "Me deixou muito mais motivado para trabalhar ainda mais duro e ganhar oportunidades de jogar junto com os melhores.

Koumetio também fez parte, ainda que pequena, de uma das maiores partidas da história do Liverpool, em Anfield. O garoto foi um gandula nas semifinais da Liga dos Campeões contra o , em maio de 2019 - mesmo que tenha sido outro garoto, Oakley Cannonier, atleta atualmente no sub-18 - que tenha feito a reposição rápida de bola para o escanteio batido por Trent Alexander-Arnold, no gol decisivo da partida.

"Foi incrível, inacreditável," Koumetio conta sobre aquela noite. "Foi uma grande experiência para mim. Eu estava tão perto do campo e de grandes jogadores, foi inspirador."

Agora, é claro, ele está treinando junto desses jogadores, os "Salahs" e os "Manés", os "Firminos" e os "Van Dijks". O jovem deve participar do jogo desta quinta-feira contra o , na Red Bull Arena, antes de retornar para o Reino Unido para fazer parte do elenco que jogará o , contra o , em Wembley.

"Eu tenho certeza que ele evoluirá muito," afirmou Klopp nesta última semana. "Nós só temos que ter calma em lidar com um atleta tão jovem."

O treinador já trabalhou de perto com Koumetio em duas sessões de treinos individuais, melhorando o posicionamento e a compreensão tática do garoto. O sistema defensivo do Liverpool requer uma linha alta, que pressione o adversário e sempre fique concentrada. Os zagueiros tem que participar do jogo, construir ataques e se preparar para controlar as investidas dos adversários. Muita coisa para o jovem aprender.

Koumetio é relativamente novo para a posição de zagueiro, entretanto. O jovem atuava como ponta e lateral-esquerda no , seu ex-time, antes de ser deslocado para o meio da defesa no sub-14.

"Eu acho que foi por causa da minha altura." completa. "Eu estou muito feliz, acho que é a posição certa para mim."

Atuando junto de defensores do nível de Van Dijk, terá oportunidades para aprender e tempo para se desenvolver. O holandês, naturalmente, é um herói para o garoto. "As vezes, eu fico tentando o copiar," Koumetio já admitiu.

Ele irá retornar para o sub-23 para o começo da temporada, mas a torcida pode esperar para vê-lo ganhar oportunidades no time profissional ao longo do ano, como já fazem outros jogadores como Van den Berg e Ki-Jana Hoever.

Enquanto isso, o Liverpool continua monitorando seu desenvolvimento de perto, ficando de olho em seu crescimento e evolução física. As ferramentas estão lá, tecnicamente e fisicamente, mas este período é complicado para qualquer jogador jovem, e a comissão técnica sabe que terão altos e baixos pela frente.

Os sinais, entretanto, são muito positivos até agora. "Ele é um enorme talento." diz Klopp. "É muito bom para nós ter alguém como ele."

Nós iremos ver muito mais de "Billy the Kid" nos próximos meses e anos, pelo que parece.