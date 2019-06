Quem é Van der Berg, novo zagueiro do Liverpool apelidado de "baby Van Dijk"

Jovem defensor de 17 anos bateu diversos recordes na Eredivisie e fechou com os Reds mesmo com o interesse de Bayern, PSV e Ajax

Sepp van den Berg é o novo reforço do . O time de Merseyside assegurou a contratação do jovem zagueiro, que vem sendo chamado de "Baby Van Dijk" ao pagar a bagatela - para os padrões europeus - de 1.3 milhões de libras (cerca de R$ 6.3 milhões). O jovem jogador vem quebrando recordes e chega para poder ser uma dupla com o Van Dijk no futuro.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste do serviço por um mês grátis!

Aos 17 anos, Van den Berg chega ao Anfield, mas deve começar na equipe sub-23 para ir pegando mais experiência e o ritmo da liga inglesa. Há pouco mais de um ano, quando tinha apenas 16 anos, Van den Berg se tornou o jogador mais jovem a vestir a camisa do PEC Zwolle em uma partida oficial em mais de 60 anos. Foi em uma derrota para o Groningen por 2 a 0. O jogador falou sobre a surpresa de ser chamado para entrar em campo.

"Eu realmente não esperava por isso. Eu já achava legal que eu estava entre os relacionados. Eu tive um choque enorme. O técnico disse que eu teria que entrar, eu lembro de pensar: 'Será que eu ouvi direito?'. Eu quase comecei a duvidar de mim mesmo. Depois eu sentei e fiquei olhando ao redor, sonhando. Depois de alguns segundos, eu cuidadosamente perguntei se eu deveria ir para o aquecimento. 'Sim, Sepp, você tem que ser aquecer agora'. Soou bastante sério. Aí eu só fui para me aquecer", falou Van den Berg ao Voetbal International.

O atleta tem 1,87 de altura e é descrito como "alto, rápido, boa saída de jogo e tem boas ideias dentro da partida". Até por ser um zagueiro holandês, tem sido chamado de "Baby Van Dijk" e poderá aprender de perto com o defensor campeão da e candidato ao prêmio Bola de Ouro.

O defensor tinha a intenção de renovar com o PEC Zwolle, mas desde a chegada do lendário ex-jogador Jaap Stam como novo técnico, Van den Berg foi para o banco de reservas e pouco atuou. O atleta afirmou que se tivesse perspectivas de jogar mais na equipe ele teria assinado uma renovação de contrato, mas as ideias de Stam o desanimaram.

A calma, a assertividade nos desarmes e sua boa leitura de jogo o credenciam para poder se tornar um titular do Liverpool em poucos anos. Basta que continue se desenvolvendo e aprendendo com o grande professor e talvez um dos melhores zagueiros do mundo que é Virgil Van Dijk.