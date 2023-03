Bétis x Manchester United ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das oitavas de final da Europa League

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (16) pelo jogo de volta das oitavas do torneio; veja como acompanhar na internet

Bétis e Manchester United se enfrentam na tarde desta quinta-feira (16), no Benito Villamarín, a partir das 14h45 (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga Europa. Como venceu o primeiro duelo por 4 a 1, o United pode perder por até dois gols de diferença para avançar às quartas. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Depois do empate sem gols com o Southampton na última rodada da Premier League, o Manchester United volta as atenções para o mata-mata da Europa League. Na primeira fase do torneio, os Red Devils terminaram na vice-liderança do Grupo E, com 15 pontos, enquanto na segunda fase eliminaram o Barcelona por 4 a 3 no placar agregado.

Do outro lado, o Bétis perdeu a invencibilidade na Liga Europa na derrota para o United. Na primeira fase, ficou na liderança do Grupo C, com 16 pontos. Foram cinco vitórias e um empate, com aproveitamento de 88%.

Prováveis escalações

Bétis: Bravo; Sabaly, Pezzella, Víctor Ruiz e Juan Miranda; William Carvalho e Guido Rodriguez; Canales, Ayoze Perez e Juanmi; Borja Iglesias.

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Maguire e Malacia; Casemiro e Fred; Antony, Bruno Fernandes e Sancho; Rashford.

Desfalques

Manchester United

Eriksen, Donny van de Beek, Garnacho, Lindelof e Sabitzer seguem no departamento médico.

Bétis

Luiz Felipe, Fekir e Juan Cruz estão fora.

Quando é?