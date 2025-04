Betis x Fiorentina: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das semifinais da Conference League 2024/25

Equipes começam a decidir uma vaga na final da competição europeia nesta quinta-feira (30); veja os detalhes

Betis e Fiorentina se enfrentam nesta quinta-feira (1), às 16h (de Brasília), no Benito Villamarín, em Sevilha, pelo jogo de ida da semifinal da Conference League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV no YouTube e através do Prime Video (veja a programação completa).

Sob o comando de Manuel Pellegrini, o Real Betis vive um momento especial. Embalado por uma sequência sólida que inclui apenas duas derrotas nos últimos 16 jogos e pela impressionante goleada por 5 a 1 sobre o Valladolid, em LaLiga, o time espanhol chega à sua primeira semifinal continental com confiança, identidade e um elenco bem entrosado. No coração dessa engrenagem está Isco, renascido e responsável por comandar o setor ofensivo. Os verdiblancos, que jamais perderam em casa para italianos em competições europeias, querem não apenas manter o bom retrospecto contra equipes da Série A italiana, mas também sonham alto: entrar para a história como o primeiro clube espanhol a alcançar a final da Conference League.

A Fiorentina, por sua vez, volta à semifinal da competição europeia pela terceira temporada seguida — e com isso carrega tanto a experiência quanto o peso de duas decisões perdidas. Agora sob comando de Raffaele Palladino, o time tenta transformar frustração em combustível para, enfim, conquistar a glória que escapou diante de West Ham e Olympiakos. O triunfo no clássico contra o Empoli no final de semana confirmou o bom momento da equipe, que está invicta há nove partidas e conta com um meio-campo combativo e decisivo, liderado por Mandragora. A dúvida sobre a presença de Moise Kean adiciona um elemento dramático a um elenco que, mesmo com desfalques, tem mostrado força coletiva em momentos-chave.

Prováveis escalações

Betis: Adrian; Sabaly, Bartra, Natan, R. Rodriguez; Cardoso, Fornals; Antony, Isco, Abde Ez; James Rodriguez

Fiorentina: De Gea; Pongracic, Mari, Ranieri; Folorunsho, Mandragora, Cataldi, Adli, Gosens; Gudmundsson, Beltran

Desfalques

Betis

Llorente, Roca e Avila estão lesionados. Cedric Bakambu é duvida devido a dores musculares, enquanto Cucho Hernández não foi inscrito na competição.

Fiorentina

Colpani, Bove e Kean são baixas por lesão.

Quando é?