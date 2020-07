Berrío deixa o Flamengo: quanto o clube pode ganhar com o colombiano?

Sem espaço, atacante tinha contrato até dezembro de 2020, e sai sem o clube receber nada

Fora dos planos do , Berrio acertou neste domingo (19), a sua transferência para o Khor Fakkan, dos Unidos. Apesar do clube carioca não receber nada no momento, terá direito a 30% de uma futura venda do colombiano.

Com vínculo apenas até dezembro de 2020, o jogador de 29 anos já estava liberado para assinar um pré-contrato com outro clube sem qualquer custo.

Sem espaço com o ex-técnico Jorge Jesus, o atacante disputou apenas duas partidas em 2020, registrando 82 minutos em campo.

Berrio chegou ao Flamengo em 2017, após conquistar a no ano anterior pelo -COL. Na primeira temporada, marcou seis gols em 46 partidas. Ao todo, foram 82 jogos e sete tentos.