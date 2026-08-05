Bernt Klaverboer desperta o interesse da Udinese, segundo informa a Voetbal International. Com isso, o sc Heerenveen precisa temer a saída do talentoso goleiro.

Aos apenas 20 anos, Klaverboer é um dos goleiros mais promissores da Eredivisie. Depois de apenas 35 partidas debaixo das traves do Heerenveen, uma ida para a Serie A pode acontecer.

Klaverboer entrou no radar da Udinese como substituto (temporário) de Maduka Okoye. O ex-goleiro do Sparta Rotterdam se lesionou recentemente.

O Heerenveen provavelmente não deve facilitar uma saída de Klaverboer, que tem contrato apenas até meados de 2027.

Isso porque o clube da Frísia pode acionar uma opção por mais uma temporada. O Transfermarkt avalia o goleiro em 3 milhões de euros.

Jovens goleiros holandeses parecem estar em alta neste momento nas principais ligas europeias. Recentemente, por exemplo, o Ipswich Town tirou Kayne van Oevelen do FC Volendam para levá-lo à Premier League.

É possível que as excelentes atuações dos internacionais da seleção da Holanda Bart Verbruggen e Robin Roefs tenham influenciado esse desenvolvimento.