Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1077724088.jpgANP
Wessel Antes

Traduzido por

Bernt Klaverboer pode ser o próximo goleiro talento da Holanda a atuar em uma liga de ponta

Mercado da bola
Heerenveen
Udinese
B. Klaverboer

Bernt Klaverboer desperta o interesse da Udinese, segundo informa a Voetbal International. Com isso, o sc Heerenveen precisa temer a saída do talentoso goleiro.

Aos apenas 20 anos, Klaverboer é um dos goleiros mais promissores da Eredivisie. Depois de apenas 35 partidas debaixo das traves do Heerenveen, uma ida para a Serie A pode acontecer.

Klaverboer entrou no radar da Udinese como substituto (temporário) de Maduka Okoye. O ex-goleiro do Sparta Rotterdam se lesionou recentemente.

O Heerenveen provavelmente não deve facilitar uma saída de Klaverboer, que tem contrato apenas até meados de 2027.

Isso porque o clube da Frísia pode acionar uma opção por mais uma temporada. O Transfermarkt avalia o goleiro em 3 milhões de euros.

Eredivisie
Heerenveen crest
Heerenveen
HEE
Twente crest
Twente
TWE
Copa da Itália
Udinese crest
Udinese
UDI
Calcio Padova crest
Calcio Padova
BSP

Jovens goleiros holandeses parecem estar em alta neste momento nas principais ligas europeias. Recentemente, por exemplo, o Ipswich Town tirou Kayne van Oevelen do FC Volendam para levá-lo à Premier League.

É possível que as excelentes atuações dos internacionais da seleção da Holanda Bart Verbruggen e Robin Roefs tenham influenciado esse desenvolvimento.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google