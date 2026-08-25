Apesar de o placar final ter sorrido ao Real Madrid, com uma emocionante vitória por 2 a 1 sobre o Espanyol graças a um gol tardio de Carlos Espí, a atuação revelou uma velha ferida que ainda não cicatrizou na Casa Branca.

Mais uma vez, o meio-campo merengue falhou em encontrar entrosamento, confirmando que esse nó que acompanha a equipe nas últimas temporadas pode ser o verdadeiro fator decisivo para determinar o sucesso ou o fracasso da segunda era de José Mourinho.

A vitória, por si só, não basta no Bernabéu, e a torcida sabe que o entrosamento é a moeda mais valiosa. Essa realidade foi colocada sob a lupa por Rafael Alkorta, ex-lenda da defesa do Real Madrid, durante sua análise instigante no famoso programa "El Larguero", da rádio Cadena SER, no qual destacou o elo perdido do meio-campo.

Alkorta afirmou que a chave da solução pode estar pronta, mas ainda segue na enfermaria. Sobre o francês Aurélien Tchouaméni, disse: "Acredito que, ao longo das temporadas, ele entendeu o papel de volante. Acho que ele está melhorando constantemente, e o problema está no restante da equipe". Uma mensagem clara de Alkorta a Mourinho: quando Tchouaméni se recuperar, ele será a pedra fundamental.

O ex-astro também não poupou sua opinião sobre o recém-chegado Bernardo Silva, ao dizer: "Acredito que ele é um jogador magnífico. Sempre disse que prefiro os meio-campistas dinâmicos, como o Modric, e agora temos um jogador como o Güler, que parece um pouco mais forte e pode ocupar essa função. É uma função que Xabi Alonso experimentou, e o Ancelotti também. Acredito que todos experimentaram".

E Alkorta acrescentou, explicando sua visão tática: "O Bernardo vai apresentar um bom desempenho porque é muito bom tecnicamente, e porque a única coisa que ele precisa mudar é a mentalidade, de jogador ofensivo para jogador defensivo. Não vou dizer defensivo, mas acredito que, com Tchouaméni, Bernardo Silva e Arda Güler, que dão à equipe o ritmo de que ela precisa nas partidas, não vejo grande problema".

Vocês podem debater os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

Apesar do tom otimista, Alkorta encerrou sua fala com um alerta duro à diretoria e aos jogadores do Real Madrid, após compará-los com o que viu do Barcelona, e disse: "Os primeiros 15 minutos diante do Espanyol foram muito bons".

E completou: "Depois disso, assisti aos primeiros 15 minutos da partida do Barcelona e vi como o Raphinha e o restante da equipe pressionaram. O Real Madrid não deve esquecer isso. É verdade que o Real Madrid venceu a Liga dos Campeões da Europa sem precisar da pressão alta que sempre exigimos do Barcelona, mas há padrões mínimos, há padrões mínimos que precisam ser estabelecidos nesta equipe".