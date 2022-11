Benzema será o artilheiro da Copa do Mundo, diz ex-jogador da França

Dentre os assuntos comentado, Mikaël Silvestre, ex-zagueiro dos Blues, apontou que Brasil, Argentina, França e Espanha são os favoritos para a Copa

Apesar de ter alguns desfalques confirmados, França vai ao Qatar em busca de conquistar o bicampeonato da Copa do Mundo após o título na Rússia, em 2018. Mesmo assim, a seleção de Didier Deschamps ainda conta com grandes jogadores do futebol europeu, principalmente o atacante do Real Madrid, Karim Benzema, que recentemente conquistou o título da Bola de Ouro, da revista France Football.

Em entrevista ao Betting Expert, o ex-zagueiro da seleção da França, Mikaël Silvestre, que jogou duas vezes a Copa do Mundo com os Blues, confidencializou suas previsões, elegendo Benzema como o favorito para ser o artilheiro da competição.

“Para o título de artilheiro, escolho Karim Benzema. Observo os atacantes do Brasil, Argentina da França e o que está por cima, é o Benzema. Então ele é o meu favorito”, explicou Silvestre.

Silvestre comentou sobre quais times tem mais chances de vencer a Copa do Mundo: "Acho que Brasil, Argentina, França e Espanha são os times que podem ir mais longe na competição. Brasil e Argentina devem ter um desempenho melhor do que na última Copa do Mundo."

"Além disso, essas duas equipes disputaram suas últimas partidas na Europa e mostraram suas forças. Seus melhores jogadores estarão em forma e já faz muito tempo desde que eles levantaram o troféu."

Como explicou Silvestre, o Brasil jogou em Le Havre e depois no Parque dos Príncipes em setembro, enquanto a Argentina jogou em Londres e, depois, em Pamplona, na Espanha.

Apesar da lesão de Mike Maignan e sua provável saída da Copa do Mundo, Mikaël Silvestre disse ao Betting Expert que Deschamps teria errado em deixar Hugo Lloris no banco: "Quando você tem um jogador com tanta experiência e o número de jogos que ele tem, você não questionar seu status de número um, bem como seu papel na equipe. Lloris é o capitão desta equipe, pelo que temos de dar toda a confiança de que precisa."

“Além disso, Lloris está em ótima forma. E mesmo que ele tenha cometido um erro ou dois recentemente, isso não vai afetá-lo. E isso é o mais importante antes de uma grande competição”, acrescentou Silvestre.