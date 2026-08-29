Karim Benzema, atacante do Al-Hilal e ex-jogador do Real Madrid, enviou uma mensagem de apoio e solidariedade ao povo argelino, no contexto dos grandes incêndios que atingiram diversas regiões nos últimos dias, especialmente na região da Cabília e no leste do país, deixando mortos, feridos e grandes perdas nas florestas.

Benzema escreveu, por meio de suas contas nas redes sociais: "Todos os meus pensamentos estão com as vítimas dos incêndios que atingem a Argélia, com suas famílias, com os feridos e com todos os que passam por esta provação", expressando sua solidariedade aos afetados pela catástrofe.

O atacante francês também elogiou os esforços das equipes de bombeiros e de resgate, afirmando: "Toda a coragem aos bombeiros, aos socorristas e a todos os que se mobilizaram para ajudar a Argélia. Todo o meu apoio e solidariedade ao povo argelino".

Os incêndios atingiram em especial as províncias de Tizi Ouzou, Béjaïa, Skikda e Jijel, onde as chamas devoraram centenas de hectares de florestas, enquanto alguns moradores foram obrigados a se refugiar nas praias para escapar das labaredas, em meio a uma ampla onda de solidariedade em diferentes partes do país.

O Ministério do Interior argelino anunciou oficialmente a morte de 12 pessoas em decorrência dos incêndios, enquanto relatos locais apontaram para a possibilidade de aumento no número de vítimas.

As autoridades atribuíram a rápida propagação das chamas às altas temperaturas e aos fortes ventos, o que aumentou a dificuldade das operações de combate ao fogo e dificultou a atuação das aeronaves de combate a incêndios.