Benzema faz golaço e entra em Top 5 do Real Madrid; Hazard brilha

Com os tentos diante do Valencia, o francês ultrapassou ninguém menos do que Ferenc Puskás para alcançar a quinta posição da lista; confira

E Karim Benzema continua fazendo história, naquela que talvez seja uma das melhores temporada de sua carreira. Com o Real Madrid precisando da vitória contra o Valencia, já que o venceu o , o francês marcou dois gols, decidiu a partida e ganhou mais uma posição no livro de recordes do clube merengue.

Se no primeiro gol, já no segundo tempo, o atacante só teve que tirar do goleiro, depois de bom passe de Eden Hazard, na segunda vez que balançou as redes, brilhou de vez: marcou um golaço absurdo, chapelando o marcador e acertando o canto superior esquerdo de Cillessen.

Pra quem não viu o golaço do Benzema🔥🔥 pic.twitter.com/iYxYcBGNIn — Somos (@somosrealmadri) June 18, 2020

Assim, Benzema chegou a 243 gols com a camisa do Real Madrid e se tornou o quinto jogador a mais balançar as redes pelo clube, ultrapassando a lenda Ferenc Puskás, que marcou 242. Agora, os únicos jogadores à sua frente na lista são Santillana, di Stéfano, Raúl e Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo (450 gols) Raúl (323 gols) Alfredo di Stéfano (308 gols) Santillana (290 gols) Karim Benzema (243 gols) Ferenc Puskás (242 gols)

E se o francês decidiu, teve a ajuda de Hazard. Quando o jogo estava difícil para o clube merengue e um empate parecia ser o resultado mais provável, o belga, talvez pela primeira vez com a camisa dos madrilenhos, chamou a responsabilidade e teve uma atuação para ninguém botar defeito, lembrando os grandes tempos de .

Durante toda a partida, o meia comandou as ações ofensivas do Real Madrid, deu o passe para o gol de Benzema e cria cada vez mais esperanças no torcedor de que possa reencontrar a sua melhor forma.

Mais times

Onde estão os críticos de Eden Hazard? Um primeiro jogo bom e o um segundo ainda melhor e cada vez mais a vontade.



Duas assistências. Falta um golzinho. — Gêra Lobo (de 🏡) (@gerinhalobo_) June 18, 2020

Com a vitória, o clube madrilenho continua apenas dois pontos atrás do Barcelona na briga pela liderança da La Liga, com nove partidas por jogar. Na próxima rodada, ambos os rivais tem pedreiras fora de casa: os catalães enfrentam o no Ramón Sánchez Pizjuán e os merengues, o no País Basco.