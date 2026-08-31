O italiano Simone Inzaghi, técnico do Al-Hilal, revelou os motivos que levaram o clube a contratar o inglês Ollie Watkins, coincidindo com a saída do francês Karim Benzema das fileiras do "Chefe", afirmando que a nova contratação veio a partir de uma convicção técnica sobre o potencial do ex-atacante do Aston Villa.

O Al-Hilal havia encerrado seu vínculo com Benzema de comum acordo, antes de anunciar oficialmente a contratação de Watkins por três anos, no âmbito da reformulação do setor ofensivo da equipe, dando início a uma nova fase para o atacante inglês sob o comando de Inzaghi e em uma das competições mais fortes da liga Roshn.

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Inzaghi afirmou durante a coletiva de imprensa que antecedeu o confronto contra o Al-Ahli, adiado da terceira rodada: "Agradecemos a Benzema por tudo o que ofereceu, pois é um grande jogador que tive a honra de treinar. Já Watkins possui características de alto nível, e vem sendo acompanhado desde a temporada passada por mim e pela diretoria esportiva. Sou um admirador de suas habilidades e de seu estilo de jogo".

As declarações do treinador italiano revelam que a escolha de Watkins não foi uma decisão forçada após a saída de Benzema, mas sim uma contratação planejada com antecedência, depois que o atacante inglês chamou a atenção de Inzaghi e da diretoria esportiva graças a seu estilo e a seu potencial, o que fez com que o clube o preferisse para ser uma de suas principais armas ofensivas na próxima fase.

Ao mesmo tempo, Inzaghi falou sobre a situação de Watkins e Hassan Tambakti quanto à participação diante do Al-Ahli, esclarecendo que a dupla treinou com a equipe e que a decisão final será tomada de acordo com a prontidão dos dois no último treinamento, e disse: "Os dois jogadores treinaram com a equipe, e com base na prontidão deles no treino de hoje decidiremos a questão da participação".

Sobre o clássico aguardado, Inzaghi afirmou que o Al-Hilal está ciente da dificuldade da partida, especialmente porque o Al-Ahli entrará no confronto em busca de compensar sua última derrota, mas destacou sua confiança na equipe, e disse: "Sabemos que o confronto contra o Al-Ahli é difícil, e estamos preparados para ele e entraremos com toda a força".

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E completou: "Enfrentei o Al-Ahli três vezes na temporada passada e conhecemos sua forma e seu método de jogo. Ele entra na partida após uma derrota, por isso tentará compensar, mas o Al-Hilal é um grande time e buscaremos oferecer tudo o que estiver ao nosso alcance".

Assim, Inzaghi colocou um ponto final nas especulações sobre os motivos da contratação de Watkins, afirmando que a decisão está ligada às características técnicas do jogador e não é mera reposição de um grande nome que partiu, dando início a uma nova fase no ataque do Al-Hilal, enquanto a torcida aguarda a estreia do atacante inglês e a comprovação de sua capacidade de traduzir a admiração de seu treinador em gols e impacto dentro de campo.