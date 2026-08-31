Benzema diante de uma encruzilhada: 3 opções após a saída do Al-Hilal

O francês Karim Benzema está próximo de encerrar seu vínculo com o clube saudita Al-Hilal, antes do fim da janela de transferências de verão, diante da indefinição sobre seu futuro até o momento, em meio a três opções em destaque para o veterano atacante, sendo as principais permanecer no Campeonato Saudita ou transferir-se para a liga norte-americana.

O jornal "As" revelou que Benzema estuda permanecer na Arábia Saudita, com a possibilidade de retornar ao clube Al-Ittihad, cujas cores já defendeu, ou transferir-se para o Al-Shabab no próximo período.

Benzema, de 38 anos, ingressou no Al-Hilal durante a última janela de transferências de inverno, mas sua passagem pelo clube parece estar caminhando para o fim, depois que a diretoria da equipe entrou em conversas sobre a rescisão de seu contrato antes do fechamento da janela de transferências.

Apesar do clima de incerteza que cerca seu futuro, Benzema não parece disposto a encerrar sua carreira por enquanto, já que o "As" afirmou que o atacante francês não pretende se aposentar, enquanto o jornal "Marca" indicou que a opção da aposentadoria não foi descartada de forma definitiva, o que mantém todas as possibilidades em aberto.

Segundo Fabrizio Romano, Benzema descarta o retorno ao futebol europeu no momento atual, o que reduz as chances de sua transferência para o clube Lyon, que teve seu nome associado a ele no período recente.

Por outro lado, ganha destaque a possibilidade de o atacante francês transferir-se para a liga norte-americana, como outra opção além de permanecer na Arábia Saudita, enquanto ainda há relatos que ligam seu futuro à possibilidade de viver uma experiência no Campeonato Escocês.