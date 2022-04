Benzema, de auxiliar de Ronaldo a candidato à Bola de Ouro

Karim Benzema esperou muito tempo para subir ao trono no Real Madrid, mas agora ele é a sua figura central, coroa reluzente, cetro na mão, pronto para uma visita real a Stamford Bridge.

O 'Rei Karim' se tornou um ícone, de uma maneira que parecia improvável durante a maior parte da última década, quando seu então companheiro de equipe Cristiano Ronaldo atraiu a atenção e elogios em Madri.

Benzema trabalhou incansavelmente, muitas vezes ao lado, para servir o atacante português, o maior artilheiro de todos os tempos do clube com 450 gols, e somente depois que Ronaldo partiu para a Juventus em 2018, sua chance surgiu.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

E o atacante francês entendeu bem, tornando-se "o melhor centroavante do mundo", segundo seu técnico Carlo Ancelotti, e um favorito para a Bola de Ouro em 2022.

Benzema lidera as estatísticas de La Liga com 24 gols, 10 à frente de Juanmi, Raul de Tomas, Enes Unal e do companheiro de equipe Vinícius Júnior, que estão empatados em segundo lugar.

Seus gols deram ao Real Madrid uma vantagem quase incontestável de 12 pontos no topo da tabela, com oito jogos restantes.

O atacante também fez um retorno impressionante no cenário internacional durante a Eurocopa do ano passado e será fundamental para a França na Copa do Mundo do Qatar.

No dia seguinte à final, 19 de dezembro, ele completará 35 anos, o que torna sua forma ainda mais marcante. Em um momento em que a maioria dos jogadores está perdendo força, ele ainda está se fortalecendo.

No fim de semana, seu gol de pênalti ajudou o Real Madrid a afastar o Celta de Vigo e manter a liderança no topo da La Liga, enquanto seu maior momento individual aconteceu em março, contra o Paris Saint-Germain no Santiago Bernabéu.

KARIM BENZEMA HAT-TRICK 😱



REAL MADRID LEAD 🤯 pic.twitter.com/jrSKjnPGtv — GOAL (@goal) March 9, 2022

O espetacular hat-trick em 17 minutos de Benzema ajudou o Real Madrid sair de uma derrota por 2 a 0 no agregado para tirar o PSG da Liga dos Campeões nas oitavas de final, com Lionel Messi, Neymar e Kylian Mbappé chutados para longe.

A narrativa em torno do empate se concentrou neste último, com Mbappé provavelmente se juntar ao Real na próxima temporada após o término de seu contrato, mesmo que relatos na França tenham sugerido que ele ainda poderia comprometer seu futuro com os líderes da Ligue 1.

Mbappé havia marcado para o PSG em ambas as partidas e estava correndo em volta da defesa do Los Blancos, mas Benzema mudou completamente o rumo do jogo.

Se, ou quando, Mbappé se juntar ao Real, será ao lado de Benzema, em vez de substituí-lo. Claramente, o atacante ainda tem muito mais a dar, tendo passado muito tempo nas sombras para renunciar aos holofotes agora.

A presença de Ronaldo atrapalhou Benzema como indivíduo, como é natural, dada a qualidade do atacante português na frente do gol e a idolatria que desfrutou na capital espanhola.

Benzema foi encarregado de fornecê-lo e o altruísmo e a qualidade do francês ajudaram Ronaldo a alcançar as alturas que alcançou, ganhando quatro de suas cinco Bolas de Ouro no Real Madrid.

A impressionante série de quatro vitórias da Liga dos Campeões em cinco anos também é amplamente vista como um triunfo alimentado por Ronaldo, com Benzema apenas um do elenco estelar de apoio.

No entanto, desempenhou o papel com perfeição e sem queixas, um ativo discreto que sobreviveu a oito treinadores do Real Madrid desde que chegou ao clube em 2009 (Manuel Pellegrini, José Mourinho, Ancelotti em sua primeira passagem, Rafael Benitez, Julen Lopetegui, Santiago Solari e dois reinados de Zinedine Zidane).

A chave para a longevidade de Benzema em Madrid e a forma como ele assumiu naturalmente o papel de 'matador' da equipe agora é sua adaptabilidade e mentalidade flexível.

Getty

“Quando Ronaldo jogava no Real Madrid, marcava entre 50 e 60 gols por ano”, disse Benzema à France Football em janeiro. “Então, você tem que se adaptar a essa realidade.

"Tive que me movimentar mais em campo, dar espaço para ele. Quando ele saiu, o que mudou foi que era a minha vez de assumir, marcar gols e dar assistências aos meus outros companheiros de equipe."

Embora Benzema não tenha igualado os níveis de pontuação desconcertantes de Ronaldo, ele é uma grande influência criativa na equipe e também lidera a primeira divisão espanhola em assistências, com 11 nesta temporada.

Atualmente, Benzema é o terceiro maior goleador da história do Real Madrid com 313 gols, atrás do já mencionado Ronaldo e a apenas 9 gols do lendário Raúl Gonzalez.

Alfredo di Stéfano, Ferenc Puskás, Hugo Sánchez, Emilio Butragueño já estão no retrovisor, e Benzema não está desacelerando.

Se Karim tivesse cobrado os 91 pênaltis que Ronaldo fez pelo Real Madrid, para não mencionar também os 26 de Sergio Ramos, ele já seria o maior artilheiro de todos os tempos do clube. Não que ele se importe.

“Além das estatísticas, além de marcar mais gols, não vejo o que mudou no meu futebol”, acrescentou Benzema. “Ainda sou o mesmo jogador. movendo, criando, jogando de primeira.

“Não temos mais tempo para olhar para o que um cara faz em campo, apenas para quem marcou. E no dia seguinte, nós o consideramos o melhor.

"Aconteceu comigo, se eu não fizer um bom jogo, mas marcar, eles me veem como o melhor".

Com os gols chegando, os elogios também. Sua entrevista com a France Football foi para celebrá-lo como o melhor jogador francês de 2021.

Benzema desempenhou um papel importante ao ajudar seu país a vencer a Liga das Nações da Uefa em outubro do ano passado, marcando duas vezes e sendo eleito o homem do jogo contra a Espanha na final.

Com seu país, ele já está formando fortes laços com Mbappé. A nível de clubes, a sua relação com Vinícius Júnior também foi fundamental para o Real Madrid e ajudou Benzema a manter a sua melhor forma.

Karim Benzema hits 20 league goals for a fourth concescutive season 🇫🇷



Putting Real Madrid on his back. pic.twitter.com/5pT5IPd1Wr — GOAL (@goal) March 5, 2022

Após as decepções de Luka Jovic e Eden Hazard, Benzema finalmente encontrou um parceiro em quem poderia confiar.

De muitas maneiras, Vinícius está ajudando a servir Benzema da mesma forma que fez com Ronaldo. Claro, o Rei Karim é um governante benevolente e tem tanto prazer em preparar seu parceiro de ataque.

O relacionamento deles começou mal, é claro, com Benzema sendo flagrado criticando Vinícius por câmeras no intervalo de um jogo em outubro de 2020, algo que Benzema afirma ter sido uma assistência de outro tipo.

“Em apenas dois ou três comentários, dois ou três movimentos, mostrei-lhe coisas, sobretudo nos últimos 20 metros”, explicou o atacante.

“Ele teve que tomar decisões sozinho, cruzar para ajudar e não apenas porque, para olhar primeiro, e ele fez tudo isso.

"Agora, ele é o Vinícius. Joguei com grandes jogadores quando criança, tive que vê-los e obter as informações rapidamente. Aprendi a jogar com a cabeça. Analisando o jogo dos meus companheiros de equipe."

Florescendo como o principal atacante da equipe e habilmente apoiado por Vinícius, que pode fornecer a velocidade e o dinamismo para igualar a doce técnica e a excelente visão de Benzema, eles são a principal arma do Real Madrid contra o Chelsea de Thomas Tuchel.

Mais artigos abaixo

Os Blues despacharam o Real Madrid na época passada nas semi-finais da Liga dos Campeões e não fosse o gol acrobático de Benzema na primeira partida, um empate 1-1 no Bernabéu, não teria sido nem perto.

"Há dois anos, acho que ele era um dos jogadores mais subestimados do futebol mundial", foi a avaliação de Tuchel sobre Benzema antes do encontro de quarta-feira em Stamford Bridge. "Mas talvez não seja mais!"

O Real Madrid espera um resultado diferente do que na última vez contra o Chelsea, mas o homem que os lidera na batalha continua o mesmo e insiste que ainda joga o mesmo, apesar de sua coroa e lugar no trono.