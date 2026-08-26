O brasileiro Bento Matheus, goleiro do Al-Nassr, viveu um capítulo inédito em sua carreira profissional, depois de receber cartão vermelho durante o confronto com o Al-Ettifaq, na noite de terça-feira, pela terceira rodada do Campeonato Saudita.

A expulsão aconteceu aos 12 minutos, após uma entrada de Bento sobre o francês Moussa Dembélé, atacante do Al-Ettifaq, fazendo com que o goleiro deixasse a partida cedo e o Al-Nassr ficasse com dez jogadores.

Segundo dados do site Transfermarkt, este cartão vermelho é o primeiro na carreira profissional de Bento, depois de ter disputado 164 partidas pelo Athletico Paranaense, além de 7 jogos pela seleção de seu país, sem ter sido expulso em nenhuma delas.

Bento também disputou 86 partidas com a camisa do Al-Nassr desde que se juntou à equipe no verão de 2024, sem que em nenhuma delas tivesse sido expulso com cartão vermelho.

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De acordo com a rede Opta, a expulsão de Bento é "a segunda mais rápida de um goleiro no Campeonato Saudita desde a temporada 2009-10, depois da expulsão de Khaled Radhi, também goleiro do Al-Nassr, aos cinco minutos diante do Al-Shabab em 25 de dezembro de 2009".

O jornal saudita Al-Riyadiah relatou que o Al-Nassr se tornou a quarta equipe cujos jogadores receberam cartões vermelhos na atual edição do Campeonato Saudita 2026-27, ao lado do Al-Riyadh, do Al-Ittihad e do Neom.

O Al-Riyadh e o Al-Ittihad lideram a lista com duas expulsões cada, enquanto o Al-Nassr e o Neom têm um cartão vermelho cada.

Além de Bento, foram expulsos Alaa Al-Haji, meio-campista do Neom, o português Danilo Pereira e o senegalês Dion Lopy, do Al-Ittihad, e o marfinense Abdoulaye Keita e o uruguaio Rodrigo Abascal, do Al-Riyadh.

Todas as expulsões foram com cartão vermelho direto, com exceção de Lopy, que deixou o campo após receber dois cartões amarelos.

Apesar do início catastrófico, o cartão de Bento não impediu o Al-Nassr de sair com os três pontos, depois de o Al-Ettifaq aproveitar a vantagem numérica e marcar dois gols, antes de o "Al-Alami" reverter a desvantagem em uma emocionante vitória por 3 a 2.

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