Benítez detona: "a política" derrubou Xabi Alonso do Real Madrid

Rafa Benítez, ex-treinador do Real Madrid, soltou uma bomba de grande calibre ao revelar o verdadeiro motivo por trás da demissão de Xabi Alonso do comando do Real Madrid, afirmando que a questão não tem qualquer relação com o futebol.

As declarações impactantes de Benítez surgiram de forma inesperada antes do confronto entre Fulham e Chelsea e, apesar de as atenções estarem voltadas para a partida, o veterano treinador espanhol deteve-se sobre a experiência de seu compatriota no Bernabéu, oferecendo um testemunho de dentro em virtude de sua longa passagem pelo clube.

Benítez disse, em entrevista à emissora britânica "BBC", reproduzida pelo "Mundo Deportivo": "Ele fez um trabalho magnífico no Bayer Leverkusen e, por isso, transferiu-se para o Real Madrid. Havia semelhanças entre nós; ele gosta de trabalho, de organização e de conversar com os jogadores sobre aquilo que desejam alcançar. Mas o Real Madrid é cercado por muitas políticas, e talvez tenha sido esse o motivo que complicou as coisas".

Uma única declaração de Benítez foi suficiente para reabrir o dossiê da demissão de Xabi Alonso, pois o homem que ascendeu na academia de jovens do Real Madrid, treinou o Castilla e comandou a equipe principal em 18 partidas no início da temporada 2015-2016 sabe muito bem que o trabalho no Bernabéu não se limita aos esquemas técnicos.

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Graças à sua trajetória repleta de conquistas na Inglaterra, especificamente no Liverpool, onde conquistou a Liga dos Campeões da Europa e escreveu os capítulos mais marcantes de sua glória, Benítez possui um peso que confere grande relevância à sua opinião. E, com essa declaração, ele confirma aquilo que muitos repetem nos bastidores: que, no Real Madrid, a política pode derrubar os melhores treinadores, ainda que o nome seja Xabi Alonso.