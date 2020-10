Benfica x Standard Liege: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Encarnados recebem Les Rouches da Bélgica nesta quinta-feira, 29, para mais um confronto na Liga Europa

Tentando buscar a segunda vitória consecutiva na , o recebe o Standard Liege, da , no Estádio da Luz, nesta quinta-feira, às 17h (de Brasília). O time belga, no entanto, quer pontuar jogando fora de casa para não se complicar na competição. O jogo terá transmissão ao vivo do Fox Sports e aqui na Goal, você poderá acompanhar o tempo real da partida.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Benfica x Standard Liege DATA Quinta-feira, 29 de outubro de 2020 LOCAL Estádio da Luz - Lisboa HORÁRIO 17h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty

A partida terá transmissão ao vivo na Fox Sports. Aqui, na Goal, você também acompanha os principais lances em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado por uma sequência de seis vitórias consecutivas, somando todas as competições, o Benfica deixou a eliminação na Liga dos Campeões para trás e agora mira mais um triunfo na Liga Europa. Jorge Jesus segue sem poder contar com Todibo e André Almeida, lesionados. O zagueiro Andreas Samaris pode voltar ao time titular.

Do outro lado do confronto, Les Rouches estão com diversos desfalques para o duelo contra os Encarnados. O Standard Liege terá diversos desfalques que perderão o jogo pois testaram positivo para a Covid-19. Entre os jogadores com coronvírus está Maxime Lestienne, referência do time no ataque.

Provável escalação do Benfica: Vlachodimos; Alex Grimaldo; Otamendi; Vertonghen; Gilberto; Samaris; Taraabt; Pizzi; Cebolinha; Waldschmidt; Darwin Núñez.

Provável escalação do Standard Liege: Bodart; Gavory; Vanheusden; Bokadi; Jans; Cimirot; Bastien; Sylvestre; Amallah; Čop; Muleka.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BENFICA

JOGO CAMPEONATO DATA Lech Poznan 2 x 4 Benfica Liga Europa 22 de outubro de 2020 Benfica 2 x Belenenses Campeonato Português 26 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Boavista x Benfica Campeonato Português 2 de novembro de 2020 18h (de Brasília) Benfica x Liga Europa 5 de novembro de 2020 14h55 (de Brasília)

STANDARD LIEGE

JOGO CAMPEONATO DATA Standard Liège 0 x 2 Rangers Liga Europa 22 de outubro de 2020 Sint-Truiden 2 x 0 Standard Liège 25 de outubro de 2020

Próximas partidas