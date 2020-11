Benfica x Rangers: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Tentando se recuperar de uma dura derrota no Campeonato Português, o recebe o , da , no Estádio da Luz, em partida que vale a liderança do grupo D na . O duelo, que acontece nesta quinta-feira (05), às 14h55 (de Brasília), terá transmissão ao vivo do Fox Sports. Aqui na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real clicando AQUI!.

Veja informações da partida!

Após ser derrotado por 3 a 0 diante do Boavista e cair para o segundo lugar no Campeonato Português, o Benfica precisa fazer uma boa partida na Liga Europa para assumir a liderança isolada do grupo D. Para o duelo, Jorge Jesus não poderá contar com Pedrinho, machucado. Dessa forma, o ataque dos Encarnados deve ser formado por Cebolinha, Darwin Nuñez e Waldschmidt.

Com os mesmos seis pontos do Benfica, o Rangers, da Escócia, também não sabe o que é perder na competição e busca aproveitar o momento de oscilação de seu adversário para surpreender fora de casa. Para isso, o técnico Steven Gerrard irá apostar na velocidade de seus atacantes, em especial de Ryan Kent.

