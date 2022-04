Benfica se aproxima de contratação de David Neres, do Shakhtar Donetsk

O Benfica está muito perto de acertar a contratação de David Neres, atacante do Shakhtar Donetsk, que nunca atuou pelo clube ucraniano. As tratativas estão avançadas, conforme apurado pela GOAL. A informação sobre o interesse do clube no atleta foi inicialmente divulgada pela imprensa portuguesa e confirmada pela reportagem.

O atacante de 25 anos deve se transferir para o Estádio da Luz em julho, durante o verão europeu. Os dois clubes discutem os moldes do acordo, que ainda não foi revelado, mas a situação está muito próxima de um desfecho positivo.

David Neres deixou o Ajax, da Holanda, para defender o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, em janeiro deste ano. Porém, jamais defendeu o clube do leste europeu. O conflito bélico com a Rússia paralisou o futebol no país — os atletas têm contrato suspenso até junho, mas a maioria pretende deixar o local ao término da temporada por medo de novos problemas.

David Neres foi adquirido por 15 milhões de euros (R$ 77,86 milhões na cotação atual) pelo Shakhtar Donetsk na última janela de transferências da Europa, em janeiro deste ano. O atacante chegou a receber consultas de Corinthians e São Paulo, mas descartou uma volta ao Brasil. A sua intenção é permanecer na Europa e conseguir uma vaga na seleção brasileira.

O contrato do atacante brasileiro na Donbass Arena se encerra em 31 de dezembro de 2026. Entretanto, ele teme pela segurança de sua família no país e deseja a mudança de clube no continente.

David Neres nem sequer viajou com o elenco do Shakhtar para a Turquia, onde os atletas fazem uma intertemporada pensando em 2022/2023. Ele disse à diretoria que não pretendia ir ao local.