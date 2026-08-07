Josip Sutalo parece estar vivendo suas últimas semanas no Ajax. Segundo o veículo croata Sportske Novosti, o defensor de 26 anos tem nada menos que três propostas em mãos.

Depois de três temporadas decepcionantes em Amsterdã, Sutalo está aberto a uma saída. No entanto, os clubes interessados primeiro precisam chegar a um acordo com o Ajax.

Ainda não é o caso. Segundo a imprensa croata, o Ajax pede cerca de 15 milhões de euros por Sutalo.

O Benfica é citado como um dos três interessados. Sutalo também despertaria interesse de clubes da Premier League.

Em Lisboa, Sutalo pode se tornar o sucessor de Antonio Silva. Ele foi vendido por 25 milhões de euros ao AFC Bournemouth.

Em 2023, o Ajax pagou nada menos que 20,5 milhões de euros ao Dinamo Zagreb por Sutalo. Agora, a diretoria do clube se contenta com um prejuízo de milhões.

Sutalo ainda não entrou em campo pelo Ajax nesta temporada. O zagueiro voltou da Copa do Mundo com incômodos.