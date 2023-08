Benfica encaminha contratação de Arthur Cabral

O atacante, com passagens por Ceará e Palmeiras, estava na Fiorentina

O Benfica encaminhou a contratação do brasileiro Arthur Cabral e o clube português ajusta os últimos detalhes para anunciar a chegada do substituto de Gonçalo Ramos. A informação foi trazida inicialmente pelo jornal Record e confirmada pela GOAL.

Ainda segundo apurado pela GOAL, o Benfica pagará à Fiorentina 20 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. O atacante de 25 anos deve chegar a Portugal nos próximos dias.

Nos últimos dias, intermediários ligados ao Benfica tentaram uma aproximação entre o clube português e o atacante Pedro. Eles questionaram a diretoria rubro-negra se toparia fazer negócios por algo em torno dos 18 milhões de euros e a resposta foi "não". A expectativa era de uma aceno positivo do Flamengo para, em seguida, tentar abrir caminho com os portugueses.

Palmeiras e Ceará terão direito a uma porcentagem da negociação referente ao mecanismo de solidariedade. A negociação foi conduzida por Paulo Pitombeira, agente do atleta e com ótima entrada no Benfica. Ele também foi responsável por colocar Lucas Veríssimo por empréstimo no Corinthians.