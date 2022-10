Benfica elimina Juventus da Champions: time português é muito bom ou o italiano que está muito ruim?

Portugueses fazem boa campanha e se juntam ao PSG nas oitavas de final; equipe italiana soma mais um resultado ruim na temporada

O duelo entre Benfica e Juventus, pesadíssimo pelo tamanho de ambos os clubes, não foi um mata-mata na Champions League 2022/23, mas acabou decretando a classificação de um e a eliminação do outro. Em um jogo recheado de emoções no Estádio da Luz, em Lisboa, os portugueses venceram por 4 a 3 e garantiram, com uma rodada de antecedência, uma das duas vagas às oitavas de final no Grupo H (o PSG foi o outro classificado). Já a equipe italiana vê na eliminação mais um ponto negativo de uma temporada que se desenha muito decepcionante até aqui.

Em determinado momento da partida, os portugueses estavam vencendo por 4 a 1. O zagueiro Antonio Silva abriu o placar para os donos da casa e Moise Kean empatou para os italianos, mas João Mário e Rafa Silva fizeram 3 a 1 para os Encarnados ainda no primeiro tempo e o próprio Rafa marcaria o quarto, no início do segundo. Em meio à goleada, era difícil não se perguntar: o Benfica que é tão bom ou a Juventus que é tão ruim? O questionamento persistiu mesmo após o ensaio de reação dos italianos, que diminuíram para um 4 a 3 insuficiente para mudar a dura realidade de uma eliminação na fase de grupos.

A última vez que a Juventus não havia chegado no mata-mata da Champions League havia sido em 2014/15. Um ano depois, Massimiliano Allegri assumia o comando do clube e, além de estabelecer um domínio sem precedentes no futebol italiano, chegou a conduzir a Velha Senhora a duas finais europeias. Allegri retornou à Juve na campanha passada, após dois anos parado. Era a bola de segurança da diretoria para voltar a conseguir os bons resultados que vinham em queda após a sua saída. Mas o retorno de Allegri não tem deixado o torcedor juventino – com o perdão do trocadilho – alegre. Especialmente na atual temporada.

Getty Images

A verdade é que a Juventus involuiu sob o comando de Allegri nesta sua segunda passagem pelo clube. Sim, faltou uma dose de sorte pelas recentes lesões de Paul Pogba e Angel Di María, mas ainda assim estamos falando de um time que poderia jogar melhor e, como consequência, somar resultados melhores. Na atual temporada de Campeonato Italiano, os Bianconeri ocupam apenas a oitava posição. Pressionado por torcedores a demitir Allegri, meses atrás, antes de serem derrotados pelo Benfica no jogo realizado em Turim, Maurizio Arrivabene, principal executivo do futebol juventino, respondeu de forma tão irônica quanto surpreendente: “Só se você pagar a multa dele”.

Já o Benfica vem apresentando melhora na atual temporada. Agora sob o comando do alemão Roger Schmidt, os portugueses lideram o Campeonato Português após dez rodadas – com seis pontos de vantagem em relação ao Porto, segundo colocado. Mas além da posição na tabela do campeonato doméstico, retrato da regularidade, os Encarnados melhoraram o desempenho geral: estão mais seguros na defesa, criam melhor e marcam mais gols, em média, do que no ano passado.

Getty Images

É o suficiente para fazer o time português ser um candidato ao título europeu? Longe disso. Mas o Benfica prova ser um bom conjunto, tendo se mostrado competitivo também contra o PSG, com quem empatou duas vezes nesta fase de grupos. Se a pergunta feita nesta matéria tem uma resposta, é possível dizer que o Benfica é um bom time... mas a intensidade da crise de resultados e de atuações na Juventus consegue chamar mais a atenção. E a queda na fase de grupos desta Champions é o grande retrato disto.