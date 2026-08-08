O marroquino Mehdi Benatia, ex-diretor esportivo do Olympique de Marselha, afirmou que trabalhar no futuro com o Paris Saint-Germain não é algo descartado, esclarecendo que suas declarações anteriores sobre a possibilidade de uma transferência para o clube parisiense foram mal interpretadas, e enfatizando que não vê contradição em trabalhar com um dos maiores rivais de seu antigo clube.

Benatia havia gerado ampla polêmica após falar no programa "The Bridge" sobre a possibilidade de trabalhar futuramente no Paris Saint-Germain, e isso durante o período em que ainda ocupava seu cargo administrativo dentro do Marselha.

Apesar de sua saída do clube francês ao fim da última temporada, Benatia voltou a esclarecer sua posição durante uma longa entrevista à revista "France Football", assegurando que suas declarações não representaram uma oferta de serviços ao clube parisiense, mas apenas uma resposta franca a uma pergunta hipotética.

Benatia disse, conforme divulgou a rede RMC: "Eu estava respondendo à pergunta que gera polêmica, mas minhas palavras foram interpretadas de forma errada".

E acrescentou: "Minha mensagem não foi: se Nasser Al-Khelaïfi me ligar amanhã, eu vou. Tenho uma boa relação com ele, e se ele me ligar daqui a vários anos e a oportunidade for adequada para mim, eu vou".

"Paris é rival do Marselha, e daí?"

Benatia respondeu às críticas que recebeu por conta de sua fala sobre a possibilidade de trabalhar no Paris Saint-Germain, assegurando que não vê motivo que o impeça de tomar a decisão que for adequada para seu futuro profissional.

E disse: "Eu sou livre. O que eu deveria fazer? E por quem? Tentei servir ao Marselha naquilo que serve ao interesse do clube. O Paris Saint-Germain é o rival, e daí?".

O marroquino enfatizou que sua posição não representa uma tentativa de se aproximar da diretoria do clube parisiense, dizendo: "Somos profissionais e trabalhamos. Faço o que quero. Essa era a mensagem, e não foi de forma alguma uma tentativa de oferecer meus serviços".

As declarações de Benatia adquirem uma sensibilidade especial diante da rivalidade histórica entre Marselha e Paris Saint-Germain, já que a transferência de jogadores entre os dois clubes é extremamente rara, enquanto um movimento desses no nível dos dirigentes administrativos parece ainda mais raro.

O francês Alain Roche é um dos exemplos recentes mais notáveis, depois de ter jogado pelo Marselha em 1990, antes de assumir posteriormente o cargo de responsável por contratações no Paris Saint-Germain entre 2006 e 2011.

Benatia revela os bastidores da "traição" no Marselha

Na mesma entrevista, Benatia abordou em detalhes as razões do rompimento com a diretoria do Marselha, que acabou por levá-lo a deixar seu cargo de diretor de futebol.

O marroquino apontou que o ponto de virada veio durante a viagem da equipe ao Kuwait em janeiro passado, para disputar a partida da Supercopa contra o Paris Saint-Germain, que terminou com empate por 2 a 2 antes de o Marselha perder nos pênaltis.

Benatia explicou que uma reunião que o juntou na ocasião com o ex-presidente do clube Pablo Longoria e o proprietário do clube Frank McCourt lhe revelou a dimensão dos problemas financeiros pelos quais o Marselha passava.

E disse, conforme divulgou a RMC: "Entendi que tínhamos que vender jogadores no valor de 30 milhões de euros. Por isso me desfiz de Robinho Vaz e Darryl Bakola, que não queriam renovar, e também recorri a empréstimos para aliviar a folha salarial".

E acrescentou: "Mas eu estava irritado com todos".

Benatia afirmou que aquela reunião representou um ponto decisivo em sua relação com a diretoria do Marselha, embora ele não tenha tomado a decisão de sair naquele momento.

E disse: "Aquele foi o ponto de ruptura, mas eu ainda não havia decidido sair. Eu estava muito irritado: eu lutava pelo clube e depois descobria a situação financeira".

E prosseguiu: "Me senti traído por causa da situação. Quando as versões divergem, gosto de reunir todos em torno da mesa. Ninguém pode mentir ou escapar".

Ele também falou sobre sua decisão de deixar o Marselha sem assinar qualquer acordo que o impedisse de falar sobre sua experiência dentro do clube, dizendo: "Quando saí do Marselha, pedi zero e não assinei nada relacionado a sigilo. Não há necessidade de comprar meu silêncio. O que tenho a dizer é caro demais, e a verdade não tem preço".

Em sua defesa do período que passou no clube, Benatia apontou que os números do mercado de transferências não mentem, assegurando que não era responsável pela situação financeira que encontrou ao chegar.

E disse: "Quando cheguei em novembro de 2023, o Marselha estava sob a supervisão do órgão de controle financeiro dos clubes. Quem é o responsável? Eu não estava presente naquela época".

E acrescentou: "Ao longo de dois anos e meio, vendemos jogadores no valor de 259 milhões de euros e gastamos 275 milhões em contratações. Os seres humanos podem mentir, mas os números não mentem".