Benatia acompanha Regragui em nova experiência

Mehdi Benatia, lenda da seleção marroquina, acompanha seu compatriota Walid Regragui, ex-treinador de Marrocos, em uma nova experiência.

O jornal "L'Équipe" noticiou que Walid Regragui juntou-se recentemente como analista ao canal CANAL+.

Regragui assumirá a função de participar dos programas analíticos do canal francês durante as noites europeias e nas partidas da Premier League inglesa.

O canal francês anunciou a chegada de Regragui durante uma coletiva de imprensa, por ocasião do início de sua nova temporada, realizada no novo estúdio que leva o nome de Michel Platini.

Ao mesmo tempo, a conta do canal na rede social X deu as boas-vindas à chegada de Mehdi Benatia como analista de partidas.

A conta do CANAL+ afirmou: "Mehdi Benatia junta-se à equipe do CANAL+ como analista".

Também se juntou ao grupo de analistas a ex-meio-campista internacional Inès Jaurena, de 35 anos.

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