“Bem-vindo, craque”: Gabigol recepciona Arrascaeta no Rio

Os jogadores foram as duas principais contratações feitas pelo Flamengo em 2019

No Rio de Janeiro, Gabigol fez questão de dar as boas vindas a Giorgian De Arrascaeta, contratado pelo Flamengo por cerca de R$ 76 milhões junto ao Cruzeiro.

O novo atacante do Fla postou uma foto ao lado do futuro companheiro, que ainda não foi anunciado oficialmente pelo Clube da Gávea, com a seguinte legenda: “Bem-vindo, craque”, escreveu o atacante.