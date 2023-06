Bélgica x Áustria ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das Eliminatórias da Euro 2024

Seleções se enfrentam neste sábado (17), pela terceira rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Bélgica e Áustria se enfrentam na tarde deste sábado (17), a partir das 15h45 (de Brasília), no Estádio de Balduíno, em Bruxelas, pela terceira rodada do Grupo F das Eliminatórias para a Eurocopa 2024. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Depois da vitória sobre a Alemanha por 3 a 2 em amistoso, a Bélgica volta as atenções para a disputa das Eliminatórias da Euro. Na rodada de estreia, os belgas venceram a Suécia por 3 a 0, com hat-trick de Lukaku.

Do outro lado, a Áustria, com 100% de aproveitamento no torneio, aparece na liderança do Grupo F, com seis pontos. Na estreia, goleou o Azerbaijão por 4 a 1 e na sequência venceu a Estônia por 2 a 1. Após conquistar vitórias amistosas sobre Andorra e Itália em novembro, a seleção chega para o confronto com uma sequência de quatro vitórias.

Na próxima terça-feira (20), a seleção da Áustria enfrentará a Suécia, enquanto a Bélgica terá como adversária a Estônia, em jogos válidos pela quarta rodada das Eliminatórias da Euro 2024.

Prováveis escalações

Bélgica: Courtois; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Onana, Tielemans, Mangala; Carrasco, Lukaku, Openda.

Áustria: Bachman; Mwene, Alaba, Danso, Wober; Laimer, Seiwald, Sabitzer, Wimmer; Arnautovic, Gregoritsch.

Desfalques

Bélgica

De Bruyne se machucou durante a final da Liga dos Campeões e está fora.

Áustria

Sem desfalques confirmados.

Quando é?