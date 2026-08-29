Earnest Stewart, diretor técnico do PSV, ainda tem alguns dias agitados pela frente. O talentoso Joël van den Berg está perto de uma transferência para o Celtic, segundo fontes confiáveis ouvidas pelo Eindhovens Dagblad. Além disso, Sami Ouaissa, Ayoni Santos e Sam Lammers devem reforçar o PSV.

PSV e Celtic parecem estar chegando a um acordo pela transferência de Van den Berg, já que os escoceses estão dispostos a pagar nada menos que quatro milhões de euros pelo meio-campista. O talento de dezenove anos fazia parte do elenco principal do PSV e ainda tinha contrato em Eindhoven até meados de 2028.

Van den Berg disputou até agora 154 minutos, distribuídos por seis partidas na equipe principal. Pelo Jong PSV, entrou em campo 39 vezes. Nelas, marcou onze gols e deu quatro assistências.

Reforços a caminho

O técnico Peter Bosz já pôde receber quatro novos reforços: Filip Kostic, Sven Mijnans, Kodai Sano e Lutsharel Geertruida (por empréstimo). Provavelmente não vai parar por aí. Nos últimos dias da janela de transferências, o PSV ainda está no mercado por Ouaissa, Lammers e Santos.

Lammers deve chegar vindo do FC Twente, onde é a terceira opção para o ataque sob o comando de John van den Brom. Segundo o setorista do PSV Rik Elfrink, as negociações ainda estão em andamento, portanto, por enquanto, não há fumaça branca.

Santos também é visto como alvo para reforçar o elenco de Bosz. No início deste mês, uma proposta pelo meio-campista de 21 anos foi rejeitada. Segundo o jornalista de transferências Mounir Boualin, trata-se de uma oferta de “alguns milhões de euros”.

Os rotterdamenses querem arrecadar cerca de 5 a 5,5 milhões de euros por sua cria da base. Santos está fora da lista de relacionados do Sparta Rotterdam para a partida de sábado contra o Excelsior, porque ele não está com a cabeça no jogo, informou seu técnico Rogier Meijer à ESPN.

Por fim, o PSV também segue no mercado por Ouaissa. O clube de Eindhoven está disposto a pagar oito milhões de euros pelo ponta-direita do NEC, que já tem acordo pessoal com o atual campeão nacional.



