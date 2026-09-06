O veterano atacante inglês Jamie Vardy finalmente definiu o seu futuro, após assinar um contrato de uma temporada com o seu novo clube, neste domingo.

Vardy, de 39 anos, juntou-se ao Burnley, que disputa a segunda divisão inglesa, a "Championship", nesta temporada.

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Vardy assinou contrato com o Burnley, encerrando assim um período de especulações sobre o seu próximo destino, depois de deixar o Cremonese, da Itália.

O atacante inglês declarou após a assinatura: "Estou muito feliz por estar aqui agora, no Burnley. Este clube tem uma verdadeira história no futebol e torcedores apaixonados que merecem um time que os represente e represente a sua cidade".

E acrescentou: "Mal posso esperar para entrar em campo e ajudar o time a seguir na direção certa".

O novo passo de Vardy vem após uma temporada que passou na Itália com o Cremonese, ao qual se juntou depois do fim da sua longa trajetória com o Leicester City.

O ex-atacante da seleção da Inglaterra marcou 7 gols e deu 3 assistências em 29 partidas no Campeonato Italiano na temporada passada, antes de deixar o clube após o seu rebaixamento à segunda divisão.

Vardy passou 13 temporadas com o Leicester City, tornando-se durante esse período um dos maiores ídolos do clube, ao levá-lo à conquista histórica do título da Premier League na temporada 2015-2016.

Vardy disputou mais de 400 partidas com o Leicester City em todas as competições, marcando 200 gols.

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