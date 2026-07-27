Beco sem saída: por que Youssef En-Nesyri recusa deixar o Al-Ittihad?

O futuro do marroquino Youssef En-Nesyri transformou-se num dos dossiês mais complexos dentro do Al-Ittihad, depois de o desejo da equipa técnica de o ver sair ter esbarrado na determinação do jogador em permanecer, levando o caso a entrar numa nova fase que poderá prolongar-se até ao final do mercado de transferências de verão.

Segundo se comenta, o treinador alemão Jens Wissing não ficou convencido com o nível apresentado por En-Nesyri durante o estágio de preparação e pediu à direção que se movesse para contratar um novo avançado que se enquadrasse no projeto técnico que pretende implementar antes do arranque da época.





Uma visão técnica e a recusa do jogador

O desejo da equipa técnica de mudar não significa necessariamente que En-Nesyri seja um mau jogador, mas reflete uma diferença de visão técnica. Wissing procura um avançado com características distintas, seja na pressão constante, na movimentação entre linhas ou na sintonia com o método em que pretende apostar.

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Com base nisso, a direção começou a contactar o agente do jogador para estudar a possibilidade de uma saída, trabalhando na regularização dos seus valores em dívida, mas a resposta foi clara: En-Nesyri não pretende deixar o Al-Ittihad neste momento.

O dinheiro decide a batalha

O maior obstáculo à saída de En-Nesyri não reside na ausência de propostas, mas na grande diferença financeira entre o que aufere no Al-Ittihad e o que oferecem os clubes interessados nos seus serviços.

O jogador considera que sair significa perder uma grande parte do seu contrato atual, o que o levou a rejeitar a ideia desde o início, agarrando-se ao seu direito de continuar ou de obter uma proposta que lhe garanta os mesmos privilégios financeiros.

E é aqui que a direção do Al-Ittihad se encontra perante um verdadeiro dilema: quer abrir espaço para contratar um novo avançado, mas, por outro lado, não pode obrigar o jogador a sair, sobretudo por este ter um contrato em vigor.

Por conseguinte, o dossiê poderá tornar-se num dos principais desafios do Al-Ittihad no mercado, já que o sucesso do clube em contratar um novo avançado poderá estar ligado, em primeiro lugar, a encontrar uma saída adequada para a crise de En-Nesyri, seja convencendo-o a partir ou chegando a um acordo que satisfaça todas as partes, algo que ainda não parece estar próximo.