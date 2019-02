Bebeto, quem diria, inspirou Allejo, o maior craque dos games; veja outros

A empresa Konami revelou algumas inspirações de seus craques no jogo de maior popularidade no Brasil na década de 1990

A Konami, por intermédio da conta do Pro Evolution Soccer no Brasil, revelou em quem alguns dos craques do jogo de videogame International Superstar Soccer foram inspirados.

O post publicado nas redes sociais do PES diz que Alleko, o maior craque já visto no futebol virtual, era inspirado em Bebeto, parceiro de Romário no ataque da seleção brasileira que foi tetracampeã mundial em 1994.

Já o Baixinho foi inspiração para Gómez, outro grande goleador brasileiro do jogo.

Allejo, Gomez, Redonda, Capitale, Kolle, Premoli, Van Wijk... Sabia que todos eles foram inspirados nos craques que hoje são Lendas do #PES2019? pic.twitter.com/RXhYDTlji5 — PES Brasil (@PES_Brasil) February 26, 2019

A página do PES também revelou o nome de outros importantes atletas da década de 1990, como Fontana, que era inspirado em Raí, camisa 10 do tetra, e o defensor Paco que tinha inspiração no ex-zagueiro Ricardo Rocha.

O português Paz assumia o papel de Luis Figo na seleção de Portugal, e Redonda e Capitale eram inspirados em Maradona e Batistuta, respectivamente, e comandavam o ataque da Argentina.

O International Superstar Soccer foi um dos jogos de futebol mais populares no Brasil durante a década de 1990, e tinha o Super Nintento como plataforma.