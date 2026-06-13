Bebe revela a verdade sobre seu retorno ao Real Madrid... e comenta sobre a transferência de Bernardo Silva

Bebé, ex-jogador do Real Madrid e da seleção portuguesa, falou sobre vários assuntos relacionados ao clube merengue, à margem de sua participação no jogo entre os lendários do Real Madrid e do Inter de Milão, neste sábado.

Bebé comentou as notícias que ligam seu compatriota Bernardo Silva a uma transferência para o Real Madrid, dizendo: “Sem dúvida, ele é um jogador extremamente talentoso. É verdade que ele está sem clube, não tenho certeza se isso (a transferência) vai acontecer, mas o presidente (Pérez) sempre sabe o que é melhor para a equipe”.

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Pepe também demonstrou admiração pelo novo zagueiro do Real Madrid, Ibrahima Konaté, confirmando sua confiança na capacidade dele de apresentar um grande desempenho.

O ex-zagueiro do Real Madrid disse: “Gosto muito do Konaté e espero que ele seja melhor do que eu. Isso será uma prova de que as coisas estão indo como devem aqui no Real Madrid e de que estamos conquistando títulos, e é exatamente isso que eu desejo”.

Ele expressou sua confiança na capacidade do clube de voltar aos pódios, dizendo: “O Real Madrid vai conquistar títulos novamente, tenho certeza disso”.

Sobre os rumores que falavam da possibilidade de ele se juntar à comissão técnica do novo treinador, José Mourinho, Pepe declarou: “Tudo o que se diz são meras especulações. Acordei uma manhã me perguntando o que estava acontecendo, porque não tinha ouvido nada a respeito disso”.