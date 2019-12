Bayern perde para “primeiro rival” e vê título alemão muito longe

O Borussia Monchengladbach bateu o antigo rival por 2 a 1, com direito a gol nos acréscimos, e lidera a Bundesliga

O de Munique segue irreconhecível nesta campanha de na . Se na última semana havia sido derrotado em casa pelo Leverkusen, neste sábado (07) os Bávaros sofreram uma virada no finalzinho no tradicional duelo contra o Borussia Monchengladbach, que lidera a competição e sonha em voltar a ser campeão do torneio que dominou nos anos 70.

Dentro do Borussia Park, na Floresta Negra, Ivan Perisic abriu a contagem para o Bayern no início do segundo tempo. Entretanto, o lateral-esquerdo Ramy Bensebaini empatou e, nos acréscimos da partida, converteu pênalti cometido por Javi Martínez – que recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. O brasileiro Philippe Coutinho ficou no banco de reservas até o apito final e não pôde ajudar o Bayern.

O resultado levou o a 31 pontos, um de vantagem em relação ao vice-líder na disputa pela primeira posição. Já o Bayern está em uma irreconhecível sexta posição após 14 rodadas, com 24 pontos.

Ainda que os Bávaros não estejam neste momento brigando pelo título, a partida teve um ar de saudade especialmente para os torcedores do Gladbach, que na década de 1970 protagonizou exatamente contra o Bayern a maior rivalidade na disputa pelos títulos alemães.

Os “Potros”, alcunha dada ao time da Floresta Negra, conquistaram cinco Bundesligas naquela década e, após alguns anos nas divisões inferiores, querem mostrar força para reconquistar o título que não vem desde então.

Outro Borussia que venceu foi o Dortmund, que fez 5 a 0 sobre o e ocupa atualmente a terceira posição, com 26 pontos.