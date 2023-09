Bayern de Munique x Manchester United: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Champions League 2023/24

Equipes estreiam na Liga dos Campeões nesta quarta-feira (20); veja como acompanhar na TV e na internet

Em duelo de gigantes, Bayern de Munique e Manchester United se enfrentam nesta quarta-feira (20), às 16h (de Brasília), no Allianz Arena, em Munique, pela primeira rodada do Grupo A da Champions League 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo da TNT Sports, na TV fechada, e da HBO Max, no streaming (veja a programação completa aqui).

Com seis títulos da Liga dos Campeões, o Bayern de Munique caiu nas quartas de final para o Manchester City na última temporada e agora chega como um dos postulantes ao troféu. Na última rodada da Bundesliga, os bávaros perderam o aproveitamento de 100% ao empatar com o rival Bayer Leverkusen por 2 a 2.

O meia Joshua Kimmich, com tendão inflamado, é tratado como dúvida. Caso não esteja apto para entrar em campo, Konrad Laimer é o mais cotado para iniciar entre os titulares ao lado de Goretzka. Já Kane, que marcou quatro gols na temporada, pode ser acompanhado por Serge Gnabry e Leroy Sane.

Mais artigos abaixo

Do outro lado, o Manchester United, que conquistou três vezes o título da Liga dos Campeões, sofreu duas derrotas consecutivas na Premier League, perdendo para o Arsenal e o Brighton por 3 a 1. Atualmente, encontra-se na 13ª posição, tendo acumulado apenas seis pontos dos 15 disputados até o momento.

Em 11 jogos disputados entre as equipes, o Bayern de Munique soma quatro vitórias, contra duas do Manchester United, além de cinco empates. No último encontro válido pelas quartas de final da Champions League 2013/14, os bávaros venceram por 4 a 2 no placar agregado.

Prováveis escalações

Bayern de Munique: Ulreich, Mazraoui, Upamecano, Kim Min-Jae, Davies; Goretzka, Kimmich, Sané, Muller e Coman; Harry Kane. Técnico: Thomas Tuschel.

Manchester United: Onana, Wan-Bissaka, Lindelof, Martínez e Diogo Dalot; Casemiro, Eriksen; Bruno Fernandes, Rashford e Ramus Hojlund; Martial. Técnico: Erik ten Hag.

Desfalques

Bayern de Munique

Manuel Neuer, Kingsley Coman, Raphael Guerreiro e Tarek Buchmann são desfalques.

Manchester United

Anthony, afastado por suposta agressão à ex-namorada, e Jadon Sancho, afastado por indisciplina, estão fora.

Quando é?