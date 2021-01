Bayern de Munique x Freiburg: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Eliminado nos pênaltis na Copa da Alemanha, o Bayern de Munique se prepara para receber o neste domingo (17), às 11h30 (de Brasília), em duelo válido pela 16ª rodada da . A partida terá transmissão ao vivo do OneFootball, pelo aplicativo. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

A partida terá transmissão ao vivo pelo OneFootball, no aplicativo. Aqui, na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real.

Vindo de eliminação na Copa da , o Bayern entra em campo visando a recuperação para seguir na ponta da Bundesliga.

Com Leon Goretzka, Kingsley Coman, Eric Maxim Choupo-Moting e Tanguy Nianzou, afastados por lesões, os Bávaros entra em campo ainda sem Joshua Zirkzee, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Manuel Neuer pode igualar a marca de Oliver Kahn, em 196 jogos no Alemão.

Let's get it on boys. We only look ahead. @FCBayern pic.twitter.com/0gzELIfEUc