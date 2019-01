Bayern multa Ribéry por insultos nas redes sociais

Diretor esportivo do clube alemão disse ainda ter tido uma conversa com o jogador francês

O Bayern de Munique multou o francês Franck Ribéry por conta das mensagens deixadas pelo jogador nas redes sociais em resposta às críticas pelo preço pago para comer um prato do famoso cozinheiro turco Nusret Gökçe, mais conhecido como Salt Bae.

"Utilizou palavras que nós não podemos aceitar e que Franck nunca poderia usar como um modelo a seguir que ele é, como jogador do Bayern. Ontem falei com ele durante muito tempo e disse-lhe que iria ter uma multa pesada. Ele aceitou esse castigo", afirmou Hasan Salihamidzic, diretor esportivo do clube alemão.

A polêmica surgiu após Ribéry ter postado nas suas redes sociais o vídeo com Salt Bae, que preparava um bife banhado a ouro para ele e a sua família. Após receber muitas críticas por supostamente ter pago 1.200 euros pelo prato, o jogador respondeu os usuários.

"Em 2019 vamos pôr os pontos nos 'i' e os traços nos 't'... “Vamos começar com os invejosos, os bravos, as pessoas que nasceram de um preservativo quebrado. Que se f**** suas mães, as suas avós e também sua árvore genealógica. Não devo nada, o meu êxito devo antes de tudo a Deus, a mim e aos meus próximos, aqueles que acreditaram em mim. Os outros não passam de pedras nos meus sapatos", publicou Ribéry.