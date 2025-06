Bayern enfrenta caos com voo atrasado antes de jogo com Flamengo pelo Mundial de Clubes

O elenco do Bayern de Munique teve dificuldades para viajar ao confronto da Copa do Mundo de Clubes com o Flamengo, com tempestades na Flórida perturbando seus planos

O QUE ACONTECEU?

O Bayern de Munique precisou completar um voo curto de Orlando para Miami, permitindo que eles enfrentassem o Flamengo nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes organizada pela FIFA nos Estados Unidos.

O CONTEXTO

O Bayern estava programado para decolar às 16h40 deste sábado (28), com tempo de sobra para se instalar em Miami antes do duelo contra o Fla, no Hard Rock Stadium. No entanto, a equipe ficou retida no aeroporto por quase duas horas.

VOCÊ SABIA?

O atraso aconteceu por causa de uma frente de tempestade que avançava lentamente pelo sul da Flórida, vinda de Orlando em direção a Miami. O Bayern já havia enfrentado um contratempo climático nesta edição do Mundial de Clubes.

O QUE KOMPANY DISSE?

A partida da fase de grupos contra o Boca Juniors, da Argentina, também foi atrasada por causa de uma tempestade e ficou suspensa por cerca de uma hora. O técnico do Bayern, Vincent Kompany, falou ao jornal BILD sobre os imprevistos:

“Parece estranho, mas desde a Covid, a gente aprendeu a estar preparado para tudo. Naquela época, perdemos seis jogadores de uma vez e tivemos que mudar o plano de jogo. Foi ali que amadureci como técnico. Por isso, hoje lidamos com mais tranquilidade. Normalmente, nossas viagens pelos Estados Unidos são bem tranquilas. Mas não dá para controlar o clima, e isso nos custou uma hora de atraso.”

O QUE VEM POR AÍ PARA O BAYERN?

O time alemão começou sua caminhada rumo ao título com uma goleada de 10 a 0 sobre o Auckland City, da Nova Zelândia, formado por jogadores semiprofissionais. Depois, venceu o Boca por 2 a 1 com um gol no fim e encerrou a fase de grupos com derrota por 1 a 0 para o Benfica.